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Philips Sonicare EasyClean Cepillo dental sónico recargable
Descatalogado
Asistencia
HX6511/02
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Instrucciones de uso
Todas (14)
¿Puedo utilizar el cargador Sonicare AirFloss para cargar el cepillo dental?
¿Puedo sustituir la batería de mi cepillo dental Sonicare?
¿Por qué hay un espacio entre el cabezal de cepillado y el mango?
¿Cuánto tiempo debe durar la batería de mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo puedo registrar el cepillo dental Sonicare?
UV SanitizerHigienizador por rayos UV
Philips SonicareBase de carga
Philips SonicareEstuche de viaje de plástico
ProResultsCabezales de cepillado sónicos compactos
ProResultsCabezales de cepillado sónicos estándar
Mi cepillo dental Sonicare no vibra
Mi cepillo dental Sonicare vibra con menos intensidad
El cabezal de cepillado se cae de mi cepillo dental Sonicare
Mi cepillo dental Sonicare no se carga
Mi cepillo dental Sonicare se apaga solo
Mi cepillo dental Sonicare hace mucho ruido