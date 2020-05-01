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Philips Sonicare 3 Series gum healthCepillo dental eléctrico sónico

HX6611/27

4.4
| (41) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
Mejora la salud de las encías en hasta un 100 %*
Ofrece una eliminación superior de la placa y un mejor cuidado de las encías a través de un cepillo de dientes eléctrico fácil de usar que ayuda a evitar y reducir los primeros síntomas de enfermedad de las encías. Además, te proporciona la experiencia de cepillado más cómoda
Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

Mejora la salud de las encías en hasta un 100 %*

  • 1 modo

  • 3 ajustes de intensidad

  • 1 cabezal de cepillado

Se ha demostrado que mejora la salud de las encías de 3 formas

Se ha demostrado que mejora la salud de las encías de 3 formas

Se ha demostrado clínicamente que mejora la salud de las encías de tres formas: reduce el enrojecimiento, la hinchazón y el sangrado

Mejor que un cepillo dental manual para la gingivitis

Mejor que un cepillo dental manual para la gingivitis

Con una eliminación de la placa superior a lo largo de la línea de las encías, este cepillo dental ayuda a reducir la gingivitis hasta un 100 % mejor que el cepillado manual en dos semanas.

Tres ajustes de intensidad para disfrutar de una experiencia suave

Tres ajustes de intensidad para disfrutar de una experiencia suave

Con tres ajustes de intensidad personalizables (bajo, medio y alto) para que puedas seleccionar el nivel de potencia adecuado y garantizar que el cepillado a lo largo de la línea de las encías te resulta cómodo. Después de 1,5 segundos de cepillado, deberás pulsar dos veces el botón de encendido para cambiar de modo. Una vez para detener el cepillado y dos veces para cambiar.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

41

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

1

01/05/2020

España

España

Comprador verificado

Muy buen producto

Gran batería, bonito diseño y funcional, con estuche para transporte

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3 Series gum health HX6611/27 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3 Series gum health HX6611/27 Cepillo dental eléctrico sónico

14/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

What’s not to love?!

From the very first brush my teeth felt amazing! Have previously used electric branded toothbrush but the difference with the Philips sonic is amazing! One week in and dental check up, dentist complemented my oral hygiene and no need for a dental hygienist! What’s not to love?!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3 Series gum health HX6632/24 Sonic electric toothbrush

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3 Series gum health HX6632/24 Sonic electric toothbrush

20/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Great product

3 settings are useful but I only ever use the 3rd one. Holds charge for weeks so no need to keep charging. Travel case is handy to take away on holidays.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3 Series gum health HX6632/24 Sonic electric toothbrush

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3 Series gum health HX6632/24 Sonic electric toothbrush

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Avisos legales

  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

  1. Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

  2. basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo de limpieza