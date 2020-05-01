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Política de devolución de 30 días
1 modo
3 ajustes de intensidad
1 cabezal de cepillado
Se ha demostrado clínicamente que mejora la salud de las encías de tres formas: reduce el enrojecimiento, la hinchazón y el sangrado
Con una eliminación de la placa superior a lo largo de la línea de las encías, este cepillo dental ayuda a reducir la gingivitis hasta un 100 % mejor que el cepillado manual en dos semanas.
Con tres ajustes de intensidad personalizables (bajo, medio y alto) para que puedas seleccionar el nivel de potencia adecuado y garantizar que el cepillado a lo largo de la línea de las encías te resulta cómodo. Después de 1,5 segundos de cepillado, deberás pulsar dos veces el botón de encendido para cambiar de modo. Una vez para detener el cepillado y dos veces para cambiar.
4.4
de 4
41
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Golfotdi
01/05/2020
España
Comprador verificado
Muy buen producto
Gran batería, bonito diseño y funcional, con estuche para transporte
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3 Series gum health HX6611/27 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3 Series gum health HX6611/27 Cepillo dental eléctrico sónico
Dazzlingsmile1
14/11/2018
United Kingdom
What’s not to love?!
From the very first brush my teeth felt amazing! Have previously used electric branded toothbrush but the difference with the Philips sonic is amazing! One week in and dental check up, dentist complemented my oral hygiene and no need for a dental hygienist! What’s not to love?!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3 Series gum health HX6632/24 Sonic electric toothbrush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3 Series gum health HX6632/24 Sonic electric toothbrush
Paul74
20/03/2018
United Kingdom
Comprador verificado
Great product
3 settings are useful but I only ever use the 3rd one. Holds charge for weeks so no need to keep charging. Travel case is handy to take away on holidays.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3 Series gum health HX6632/24 Sonic electric toothbrush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3 Series gum health HX6632/24 Sonic electric toothbrush
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo de limpieza