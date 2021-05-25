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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
Descatalogado
HX6800/44
HX680B
Disponible en
Sensor de presión incorporado
1 modo de limpieza
1 x función BrushSync
Coloca el cabezal de cepillado Blanqueamiento Optimal W2 para eliminar las manchas superficiales y conseguir una sonrisa más blanca. Sus cerdas centrales de alta densidad para eliminar manchas han demostrado que blanquean los dientes en tan solo una semana.
Puedes estar seguro de disfrutar de una experiencia de cepillado segura: nuestra tecnología sónica es adecuada para uso con ortodoncia, empastes, coronas y carillas, y ayuda a evitar las caries y mejorar la salud de las encías.
Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.
4.3
de 4
932
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Mami_de_andrea
25/05/2021
España
Parte de la promoción
Cómodo de usar
Nunca había probado un cepillo eléctrico al principio estaba algo incómoda pero tiene dos intensidades que han hecho que estuviera más comoda. Se conecta a una app en tu móvil para ver si te haces un buen cepillado y con un cronómetro para que no te excedas del lavado
Ventajas
La duración de la batería
Contras
Las púas del cabezal, me gustarían más blanditas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas
Andrea_86
24/05/2021
España
Parte de la promoción
Un producto genial que cumple con sus funciones
El cepillo de dientes Sonicare ProtectiveClean 4300 es un cepillo eléctrico que cumple realmente con lo esperado. Su diseño es sencillo y elegante, fácil de limpiar y de cuidar, lo cual se agradece. Me gusta especialmente que las cerdas son suaves y nada rígidas, lo cual es especialmente útil cuando utilizas ortodoncia o estás haciéndote arreglos dentales. También me gusta que avisa cuando te cepillas demasiado fuerte gracias a su sistema de sensor de presión por vibración ¡Todo un acierto! La única pega es que me gustaría también que tuviera una opción de carga mediante pilas, por si se nos olvida recargar.
Ventajas
Sensor de presión
Contras
No se puede cargar con pilas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas
Jennitubi
22/05/2021
España
Parte de la promoción
El mejor!!!
Recomiendo totalmente este cepillo de dientes, desde el primer uso sientes los dientes mucho más limpios como si el dentista te hubiese realizado una limpieza dental. Estoy fascinada, he conseguido dar con mi cepillo. Me gusta mucho que tiene indicador de bateria y de recambio de cabezal, indica presión y 2 intensidades de uso. La batería dura más de 2 semanas. Es el mejor cepillo eléctrico que he usado y estoy feliz.
Ventajas
Suave y eficaz
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual