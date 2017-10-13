Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales de cepillado

Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo. Pero nuestra tecnología BrushSync registra durante cuánto tiempo ha estado utilizando el cabezal del cepillo y con qué presión. Cuando llega el momento de reemplazarlo, una luz en el mango y un pitido corto te avisará. Así, puedes estar seguro de que tus cabezales de cepillado funcionan correctamente.