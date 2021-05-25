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  • Dientes más blancos con un cepillado suave.
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Descatalogado

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Cepillo dental eléctrico sónico

HX6848/92

4.3
| (932) Reseñas | 86% ha recomendado este producto
Dientes más blancos con un cepillado suave.
Nota la diferencia de una limpieza suave con nuestro sensor de presión a la vez que blanqueas los dientes en 1 semana.
Ver todos los beneficios

Blanquea los dientes en tan solo 1 semana.

Dientes más blancos con un cepillado suave.

  • Sensor de presión incorporado

  • 1 modo de limpieza

  • 1 x función BrushSync

Blanquea los dientes en solo una semana

Blanquea los dientes en solo una semana

Coloca el cabezal de cepillado Blanqueamiento Optimal W2 para eliminar las manchas superficiales y conseguir una sonrisa más blanca. Sus cerdas centrales de alta densidad para eliminar manchas han demostrado que blanquean los dientes en tan solo una semana.

Mejora la salud gingival en solo 2 semanas

Mejora la salud gingival en solo 2 semanas

El cabezal de cepillado i InterCare dispone de cerdas extralargas de alta densidad y calidad para llegar a la placa interdental profunda. Se ha demostrado clínicamente que reduce el sangrado y la inflamación de las encías en solo 2 semanas.

Un empujoncito suave para un cepillado agradable y sencillo

Un empujoncito suave para un cepillado agradable y sencillo

Es posible que los pacientes no se den cuenta de que se cepillan los dientes con demasiada fuerza, pero el cepillo dental sí. Si empiezan a tomarla con sus encías, el cepillo dental producirá un sonido intermitente para que reduzcan la presión.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

932

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

25/05/2021

España

España

Cómodo de usar

Nunca había probado un cepillo eléctrico al principio estaba algo incómoda pero tiene dos intensidades que han hecho que estuviera más comoda. Se conecta a una app en tu móvil para ver si te haces un buen cepillado y con un cronómetro para que no te excedas del lavado

Ventajas

La duración de la batería

Contras

Las púas del cabezal, me gustarían más blanditas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas

24/05/2021

España

España

Un producto genial que cumple con sus funciones

El cepillo de dientes Sonicare ProtectiveClean 4300 es un cepillo eléctrico que cumple realmente con lo esperado. Su diseño es sencillo y elegante, fácil de limpiar y de cuidar, lo cual se agradece. Me gusta especialmente que las cerdas son suaves y nada rígidas, lo cual es especialmente útil cuando utilizas ortodoncia o estás haciéndote arreglos dentales. También me gusta que avisa cuando te cepillas demasiado fuerte gracias a su sistema de sensor de presión por vibración ¡Todo un acierto! La única pega es que me gustaría también que tuviera una opción de carga mediante pilas, por si se nos olvida recargar.

Ventajas

Sensor de presión

Contras

No se puede cargar con pilas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas

22/05/2021

España

España

El mejor!!!

Recomiendo totalmente este cepillo de dientes, desde el primer uso sientes los dientes mucho más limpios como si el dentista te hubiese realizado una limpieza dental. Estoy fascinada, he conseguido dar con mi cepillo. Me gusta mucho que tiene indicador de bateria y de recambio de cabezal, indica presión y 2 intensidades de uso. La batería dura más de 2 semanas. Es el mejor cepillo eléctrico que he usado y estoy feliz.

Ventajas

Suave y eficaz

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 El cepillo de dientes que necesitas

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