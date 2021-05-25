He recibido el cepillo de dientes ProtectiveClean 4300 de @philips.es, como parte de una prueba y después de unas semanas probándolo ya puedo dar mi valoración en el, y dejo claro que Philips no tiene qualquer influencia editorial en mi valoración. Es mi primer cepillo eléctrico y me ha encantado, tiene un diseño muy simple, seguro y de fácil utilización, posee un cabezal suave lo que es esencial en un cepillo de dientes. La batería tiene mucha duración. Lo que más me ha gustado de el es que avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza, indica cuanto tiempo tengo que dedicar a cada parte de la boca. He podido notar una mayor diferencia con mi cepillo anterior manual, limpia en más profundidad, hace más movimientos por minuto, me ha encantado su forma pequeña que cubre cada diente, de esta manera, puede llegar a todos los espacios, deja los dientes con la mejor sensación de suavidad. En los primeros días de uso, me ha dado un poco de sensación devido la vibración, después me he acostumbrado a el, y es como si ya tuvieras desde hace mucho tiempo. El único punto negativo, pero no influye en el cepillo es el hecho de no tener un estuche en caso de llevarlo de viaje.