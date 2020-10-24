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Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Cepillo dental eléctrico sónico
Descatalogado
Asistencia
HX6848/92
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Instrucciones de uso
Todas (16)
¿Cómo funciona la guía de cepillado en la aplicación Sonicare?
¿Cómo puedo activar o desactivar el sensor de presión de mi Sonicare?
¿En qué países está disponible la aplicación Sonicare?
¿Por qué hay un espacio entre el cabezal de cepillado y el mango?
¿Cuánto tiempo debe durar la batería de mi cepillo dental Sonicare?
UV SanitizerHigienizador por rayos UV
Philips SonicareBase de carga
ProResultsPack de 6 cabezales de cepillado
Philips SonicareEstuche de viaje de plástico
W Optimal WhiteCabezales de cepillado sónicos estándar
ProResultsCabezales de cepillado sónicos compactos
ProResultsCabezales de cepillado sónicos estándar
W2 Optimal WhitePack de 2 cabezales blancos de cepillos Sonicare
C3 Premium Plaque DefencePack de 2 cabezales negros de cepillos Sonicare
W3 Premium WhiteCabezales de cepillado sónicos estándar
No puedo conectar mi cepillo dental a la aplicación Sonicare
El cabezal de cepillado se cae de mi cepillo dental Sonicare
Mi cepillo dental Sonicare no se carga
Mi cepillo dental Sonicare se apaga solo
La vibración del cepillo dental Sonicare es demasiado potente