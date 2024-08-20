Llevo varios días el cepillo de dientes eléctrico Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 color rosa y estoy muy contenta con la adquisición de este producto. Tengo que decir que tengo problemas de encías desde hace tiempo y gracias a la personalización de los tres modos que tiene este cepillo Sonicare, el estado de las mismas ha mejorado en un corto periodo de tiempo. Concretamente, en mi caso gracias a sus cabezales concretos (G2), así como a la elección del modo "Cuidado de encías", pero además podemos escoger otros dos modos, el de "Limpieza" y el de "Blanqueamiento", dependerá de las necesidades de cada persona y de los resultados que se deseen obtener con dicho cepillo. El cepillado es muy suave, perfecto para personas que tengan coronas, carillas... y cuando el cepillo ya ha llegado a su límite de funcionamiento y está desgastado, él mismo te avisa para que pongas un recambio nuevo; esto me parece estupendo porque es algo que es fácil de olvidar y este cepillo te recuerda en el momento exacto cuándo tienes que cambiarlo, ni antes ni después. Viene con un estuche de viaje, aunque como "pero" comentar que no sirve para recargar el cepillo, hay que llevar el cargador cuando se viaje también. En resumidas cuentas, un cepillo muy completo, un gran regalo a un precio asequible que mejora el estado de tus encías, te ayuda a no tener caries y blanquea tus dientes, todo ello combinando los tres modos que trae y gracias a los diferentes tipos de recambios de Philips Sonicare que se le pueden poner. tiempo, debido a la suavidad del cepillado (modo "Cuidado de encías"), aunque cuenta con otros dos tipos de cepillado (modo "Limpieza" y modo