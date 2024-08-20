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  • Dientes más blancos con un cepillado suave.
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Descatalogado

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Cepillo dental eléctrico sónico

HX6851/53

HX684E

4.4
| (825) Reseñas | 90% ha recomendado este producto
Dientes más blancos con un cepillado suave.
Nota la diferencia de una limpieza suave con nuestro sensor de presión a la vez que blanqueas los dientes en 1 semana.
Ver todos los beneficios
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la marca de cepillos dentales eléctricos más utilizada por dentistas

Blanquea los dientes en tan solo 1 semana.

Dientes más blancos con un cepillado suave.

  • Sensor de presión incorporado

  • 3 modos

  • 1 x función BrushSync

  • Estuche de viaje

Blanquea los dientes en solo una semana

Blanquea los dientes en solo una semana

Coloca el cabezal de cepillado Blanqueamiento Optimal W2 para eliminar las manchas superficiales y conseguir una sonrisa más blanca. Sus cerdas centrales de alta densidad para eliminar manchas han demostrado que blanquean los dientes en tan solo una semana.

Elige entre tres modos

Este cepillo dental dispone de tres modos y tres intensidades para personalizar el cepillado. El modo Limpieza es el modo estándar para disfrutar de una limpieza superior; el modo Blanqueamiento resulta ideal para eliminar manchas superficiales y el modo Cuidado de las encías añade un minuto adicional de cepillado de menor intensidad, de modo que puedas masajear suavemente las encías. Las tres intensidades te permiten deslizar el dedo de izquierda a derecha para alternar de mayor a menor intensidad.

Seguro y suave en zonas sensibles, ortodoncias y trabajos dentales

Seguro y suave en zonas sensibles, ortodoncias y trabajos dentales

Puedes estar seguro de disfrutar de una experiencia de cepillado segura: nuestra tecnología sónica es adecuada para uso con ortodoncia, empastes, coronas y carillas, y ayuda a evitar las caries y mejorar la salud de las encías.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Comprender las reseñas de productos

4.4

de 4

825

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

5
4
3
2
1

RIsabel

20/08/2024

España

Dientes limpios cómo en el dentista

Este cepillo me ha sorprendido mucho. Tenia ya un electrico de otra marca pero efectivamente con este se siente los dientes super limpios. La bateria solo tengo que cargarla 1x al mes y el estuche es muy bueno para llevarlo en mis viajes. muy compacto. No he probado aun otros tipos de cabezales, pero me he adaptado muy bien a lo que viene incluyedo.

Ventajas

Limpieza, bateria

Contras

de momento nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Cepillo dental eléctrico sónico

Nortadas

19/08/2024

España

¡Increíblemente Eficaz y Fácil de Usar!

Esta escova de dientes eléctrica ha mejorado mi higiene bucal de manera sorprendente. La limpieza es profunda, llegando a todas las áreas, y en pocas semanas mis dientes están visiblemente más blancos. Su diseño ergonómico y los temporizadores inteligentes hacen que sea muy fácil de usar, mientras que la batería de larga duración es un plus. Sin duda, es una inversión que vale la pena para una sonrisa más brillante y saludable. ¡Totalmente recomendada!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Cepillo dental eléctrico sónico

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Yo77

27/11/2020

España

Comprador verificado

Excelente

Es el mejor cepillo q he tenido nunca...limpia y quita todas las manchas dentales...lo recomiendo 100×100

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 5100 HX6850/34 El cepillo de dientes que necesitas

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Avisos legales

  1. Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

  2. Basado en dos periodos de cepillados de dos minutos al día