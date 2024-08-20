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Descatalogado
HX6851/53
HX684E
la marca de cepillos dentales eléctricos más utilizada por dentistas
Sensor de presión incorporado
3 modos
1 x función BrushSync
Estuche de viaje
Coloca el cabezal de cepillado Blanqueamiento Optimal W2 para eliminar las manchas superficiales y conseguir una sonrisa más blanca. Sus cerdas centrales de alta densidad para eliminar manchas han demostrado que blanquean los dientes en tan solo una semana.
Este cepillo dental dispone de tres modos y tres intensidades para personalizar el cepillado. El modo Limpieza es el modo estándar para disfrutar de una limpieza superior; el modo Blanqueamiento resulta ideal para eliminar manchas superficiales y el modo Cuidado de las encías añade un minuto adicional de cepillado de menor intensidad, de modo que puedas masajear suavemente las encías. Las tres intensidades te permiten deslizar el dedo de izquierda a derecha para alternar de mayor a menor intensidad.
Puedes estar seguro de disfrutar de una experiencia de cepillado segura: nuestra tecnología sónica es adecuada para uso con ortodoncia, empastes, coronas y carillas, y ayuda a evitar las caries y mejorar la salud de las encías.
Comprender las reseñas de productos
4.4
de 4
825
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
RIsabel
20/08/2024
España
Dientes limpios cómo en el dentista
Este cepillo me ha sorprendido mucho. Tenia ya un electrico de otra marca pero efectivamente con este se siente los dientes super limpios. La bateria solo tengo que cargarla 1x al mes y el estuche es muy bueno para llevarlo en mis viajes. muy compacto. No he probado aun otros tipos de cabezales, pero me he adaptado muy bien a lo que viene incluyedo.
Ventajas
Limpieza, bateria
Contras
de momento nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Cepillo dental eléctrico sónico
Nortadas
19/08/2024
España
¡Increíblemente Eficaz y Fácil de Usar!
Esta escova de dientes eléctrica ha mejorado mi higiene bucal de manera sorprendente. La limpieza es profunda, llegando a todas las áreas, y en pocas semanas mis dientes están visiblemente más blancos. Su diseño ergonómico y los temporizadores inteligentes hacen que sea muy fácil de usar, mientras que la batería de larga duración es un plus. Sin duda, es una inversión que vale la pena para una sonrisa más brillante y saludable. ¡Totalmente recomendada!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Cepillo dental eléctrico sónico
Yo77
27/11/2020
España
Comprador verificado
Excelente
Es el mejor cepillo q he tenido nunca...limpia y quita todas las manchas dentales...lo recomiendo 100×100
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 5100 HX6850/34 El cepillo de dientes que necesitas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProtectiveClean 5100 HX6850/34 El cepillo de dientes que necesitas
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
Basado en dos periodos de cepillados de dos minutos al día