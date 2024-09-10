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Cepillos dentales eléctricos
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Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Cepillo dental eléctrico sónico
Descatalogado
Asistencia
HX6851/53
HX684E
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Instrucciones de uso
Todas (15)
¿Dónde puedo adquirir accesorios para mi cepillo dental Sonicare?
¿Por qué hay un espacio entre el cabezal de cepillado y el mango?
¿Cómo funciona la guía de cepillado en la aplicación Sonicare?
¿Cuánto tiempo debe durar la batería de mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo funciona el aviso de presión del sensor de mi cepillo dental Sonicare?
UV SanitizerHigienizador por rayos UV
Philips SonicareBase de carga
ProResultsPack de 6 cabezales de cepillado
Sonic electric toothbrushEstuche de viaje de plástico
Philips SonicareHigienizador por rayos UV
Philips SonicareEstuche de viaje de plástico
W Optimal WhiteCabezales de cepillado sónicos estándar
ProResultsCabezales de cepillado sónicos compactos
ProResultsCabezales de cepillado sónicos estándar
W2 Optimal WhitePack de 2 cabezales blancos de cepillos Sonicare
C3 Premium Plaque DefencePack de 2 cabezales negros de cepillos Sonicare
W3 Premium WhiteCabezales de cepillado sónicos estándar
Mi cepillo dental Sonicare se apaga solo
Mi cepillo dental Sonicare vibra con menos intensidad
No puedo conectar mi cepillo dental a la aplicación Sonicare
La vibración del cepillo dental Sonicare es demasiado potente
Mi cepillo dental Sonicare no se carga
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