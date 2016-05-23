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Descatalogado

Philips Sonicare FlexCareCepillo dental eléctrico sónico

HX6902/02

4.1
| (489) Reseñas | 80% ha recomendado este producto
Limpieza avanzada
Tecnología innovadora que proporciona mejores resultados. Ahora hay una forma garantizada de mejorar su salud dental. Se trata del nuevo Sonicare Flexcare de Philips, que se adapta a sus necesidades de cuidado bucal.
Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

Limpieza avanzada

  • 3 modos

  • 2 cabezales de cepillado

La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

La exclusiva acción dinámica del cepillo Philips Sonicare alcanza de forma suave y eficiente las zonas interdentales y la línea de las encías.

Dientes más blancos de forma natural gracias a la tecnología sónica patentada

Dientes más blancos de forma natural gracias a la tecnología sónica patentada

La acción de limpieza dinámica y el contacto directo más amplio con cada diente de este cepillo han demostrado que eliminan las manchas diarias y ayudan a mantener los dientes más blancos de forma natural.

Mejora la salud de las encías en solo dos semanas

Mejora la salud de las encías en solo dos semanas

El cepillo dental eléctrico Philips Sonicare proporciona una limpieza óptima de las zonas interdentales y la línea de las encías para mejorar la salud de las encías en solo dos semanas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

489

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

23/05/2016

España

España

Comprador verificado

Limpieza espectacular

[Employee of philipsglobal] Cuando usas el cepillo tienes la sensación de que los dientes han sido pulidos. Además parece que la limpieza dura más tiempo. Al principio, como la vibración es muy rápida, se siente un ligero picor en la nariz, me desapareció en 2 / 3 días

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare HX6902/02 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare HX6902/02 Cepillo dental eléctrico sónico

02/10/2014

España

España

Rendimiento excepcional

He usado muchos cepillos eléctricos desde hace 35 años. Ninguno como este. El mejor.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare HX6902/02 Cepillo dental eléctrico sónico

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Esta reseña se realizó para FlexCare HX6902/02 Cepillo dental eléctrico sónico

08/06/2014

España

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EFICACIA DEMOSTRADA

Limpieza eficaz en muy poco tiempo. Fácil, cómodo y ligero.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare HX6902/02 Cepillo dental eléctrico sónico

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  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 