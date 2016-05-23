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Descatalogado
3 modos
2 cabezales de cepillado
La exclusiva acción dinámica del cepillo Philips Sonicare alcanza de forma suave y eficiente las zonas interdentales y la línea de las encías.
La acción de limpieza dinámica y el contacto directo más amplio con cada diente de este cepillo han demostrado que eliminan las manchas diarias y ayudan a mantener los dientes más blancos de forma natural.
El cepillo dental eléctrico Philips Sonicare proporciona una limpieza óptima de las zonas interdentales y la línea de las encías para mejorar la salud de las encías en solo dos semanas.
4.1
de 4
489
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
ma1961
23/05/2016
España
Comprador verificado
Limpieza espectacular
[Employee of philipsglobal] Cuando usas el cepillo tienes la sensación de que los dientes han sido pulidos. Además parece que la limpieza dura más tiempo. Al principio, como la vibración es muy rápida, se siente un ligero picor en la nariz, me desapareció en 2 / 3 días
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Esta reseña se realizó para FlexCare HX6902/02 Cepillo dental eléctrico sónico
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Claudia
02/10/2014
España
Rendimiento excepcional
He usado muchos cepillos eléctricos desde hace 35 años. Ninguno como este. El mejor.
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Ithita
08/06/2014
España
EFICACIA DEMOSTRADA
Limpieza eficaz en muy poco tiempo. Fácil, cómodo y ligero.
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Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.