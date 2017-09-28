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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
Descatalogado
3 modos
Dos cabezales de cepillado
Higienizador por rayos UV
La exclusiva acción dinámica del cepillo Philips Sonicare alcanza de forma suave y eficiente las zonas interdentales y la línea de las encías.
El cepillo dental eléctrico Philips Sonicare proporciona una limpieza óptima de las zonas interdentales y la línea de las encías para mejorar la salud de las encías en solo dos semanas.
El temporizador de 2 minutos de este cepillo dental eléctrico Philips Sonicare ayuda a garantizar el tiempo de cepillado recomendado por los profesionales
4.2
de 4
419
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
lisarias2001
28/09/2017
España
Eficaz
Cepillo de fácil uso que deja unos dientes suaves y unas encías sanas. Ningún cepillo antes me dejó la boca con esa sensación de limpieza.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare HX6932/10 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare HX6932/10 Cepillo dental eléctrico sónico
henrypalmer
17/08/2017
España
Comprador verificado
Buen producto precio Honesto
A pesar de ser un producto Entry level tiene ya varias funcionalidades interesantes como el sistema que señala el tiempo de cada arcada dental, las baterías bajas etc.. Buena construcción general y acabado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare HX6932/10 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare HX6932/10 Cepillo dental eléctrico sónico
Irene
17/12/2013
España
MUY BUENO
De uso fácil i rendimiento espectacular. No ha dado ningún problema y da unos resultados excelentes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare HX6932/10 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare HX6932/10 Cepillo dental eléctrico sónico
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
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