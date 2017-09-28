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Descatalogado

Philips Sonicare FlexCareCepillo dental eléctrico sónico

HX6932/10

4.2
| (419) Reseñas | 86% ha recomendado este producto
Limpieza avanzada
Tecnología innovadora que proporciona mejores resultados. Ahora hay una forma garantizada de mejorar tu salud dental. Se trata del nuevo cepillo Philips Sonicare Flexcare, que se adapta a tus necesidades de cuidado bucal.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

Cepillo para una limpieza suave de los dientes y las encías

Limpieza avanzada

  • 3 modos

  • Dos cabezales de cepillado

  • Higienizador por rayos UV

La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

La exclusiva acción dinámica del cepillo Philips Sonicare alcanza de forma suave y eficiente las zonas interdentales y la línea de las encías.

Mejora la salud de las encías en solo dos semanas

Mejora la salud de las encías en solo dos semanas

El cepillo dental eléctrico Philips Sonicare proporciona una limpieza óptima de las zonas interdentales y la línea de las encías para mejorar la salud de las encías en solo dos semanas.

El temporizador de dos minutos ayuda a garantizar el tiempo de cepillado recomendado

El temporizador de dos minutos ayuda a garantizar el tiempo de cepillado recomendado

El temporizador de 2 minutos de este cepillo dental eléctrico Philips Sonicare ayuda a garantizar el tiempo de cepillado recomendado por los profesionales

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

419

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

28/09/2017

España

España

Eficaz

Cepillo de fácil uso que deja unos dientes suaves y unas encías sanas. Ningún cepillo antes me dejó la boca con esa sensación de limpieza.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare HX6932/10 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare HX6932/10 Cepillo dental eléctrico sónico

17/08/2017

España

España

Comprador verificado

Buen producto precio Honesto

A pesar de ser un producto Entry level tiene ya varias funcionalidades interesantes como el sistema que señala el tiempo de cada arcada dental, las baterías bajas etc.. Buena construcción general y acabado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare HX6932/10 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

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17/12/2013

España

España

MUY BUENO

De uso fácil i rendimiento espectacular. No ha dado ningún problema y da unos resultados excelentes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare HX6932/10 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

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  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

  1. E. coli, S. mutans y Herpes simplex