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Cepillos dentales eléctricos
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Philips Sonicare FlexCare Cepillo dental eléctrico sónico
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HX6932/10
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¿Puedo utilizar el cargador Sonicare AirFloss para cargar el cepillo dental?
¿Cómo funciona la guía de cepillado en la aplicación Sonicare?
¿En qué países está disponible la aplicación Sonicare?
¿Por qué hay un espacio entre el cabezal de cepillado y el mango?
¿Cuánto tiempo debe durar la batería de mi cepillo dental Sonicare?
UV SanitizerHigienizador por rayos UV
Philips SonicareBase de carga
Philips SonicareHigienizador por rayos UV
Philips SonicareEstuche de viaje de plástico
ProResultsCabezales de cepillado sónicos compactos
ProResultsCabezales de cepillado sónicos estándar
El cabezal de cepillado es difícil de colocar o quitar.
No puedo conectar mi cepillo dental a la aplicación Sonicare
Mi cepillo dental Sonicare no vibra
Mi cepillo dental Sonicare vibra con menos intensidad
El cabezal de cepillado se cae de mi cepillo dental Sonicare
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