      Philips Sonicare I InterCare Pack de 2 cabezales de cepillado

      HX9002/87

      El cabezal para una limpieza diaria

      Llega a la placa oculta que hay entre los dientes con este cabezal de cepillado de repuesto InterCare de Philips Sonicare. Para una limpieza perfecta cada día.

      El cabezal para una limpieza diaria

      Llega en profundidad entre los dientes

      • Llega en profundidad entre los dientes
      • Suavidad media
      • Plástico 70 % de base biológica*
      Limpieza profunda entre los dientes y en zonas de difícil acceso

      Limpieza profunda entre los dientes y en zonas de difícil acceso

      Nuestro cabezal de cepillado InterCare utiliza cerdas extralargas para ayudar a eliminar hasta 3 veces más placa** entre los dientes y en las zonas de difícil acceso.

      Acción de fluido Sonicare

      Acción de fluido Sonicare

      Los cepillos dentales Philips Sonicare limpian y cuidan los dientes y las encías de forma suave pero eficaz con hasta 62 000 movimientos de cerdas. La acción de fluido Sonicare ayuda a las cerdas a limpiar al conducir el líquido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.

      Cuidado bucal eficaz demostrado

      Cuidado bucal eficaz demostrado

      Todos los cabezales de cepillado Philips Sonicare se han diseñado meticulosamente y se han probado clínicamente. De este modo, puedes estar seguro de que cumplen los más altos estándares de calidad, seguridad y rendimiento.

      Sigue cepillándote de forma óptima con los recordatorios de BrushSync

      Sigue cepillándote de forma óptima con los recordatorios de BrushSync

      ¿Sabías que los cabezales de cepillado pierden eficacia después de tres meses? Los dentistas recomiendan cambiar el cabezal de cepillado con regularidad, por eso los cepillos dentales Philips Sonicare cuentan con la tecnología BrushSync, que hace un seguimiento de la frecuencia y la intensidad del cepillado y, a continuación, te recuerda que debes sustituir el cabezal de cepillado cuando llegue el momento de cambiarlo.

      Se adapta a todos los mangos Philips Sonicare de montaje en un clic

      Se adapta a todos los mangos Philips Sonicare de montaje en un clic

      Este cabezal de cepillado es compatible con todos los cepillos dentales eléctricos Philips Sonicare.*** Solo tienes que encajar o desencajar para sustituir el cabezal y para limpiarlo.

      Fabricado con plástico con un 70 % de base biológica

      Fabricado con plástico con un 70 % de base biológica

      Estamos trabajando para reducir el uso de plástico basado en combustibles fósiles en nuestros productos. Por eso, el 70 % del plástico de este cabezal de cepillado es de base biológica*.

      Embalaje de papel reciclable

      Embalaje de papel reciclable

      Todos nuestros cabezales de cepillado se suministran en embalajes de papel que se pueden reciclar.

      Especificaciones técnicas

      • Diseño y acabado

        Dureza de cerdas
        Suavidad media
        Color
        Blanco
        Cerdas de cepillo con aviso
        El color azul de las cerdas va desapareciendo
        Tamaño
        Estándar
        Reconocimiento inteligente de cabezal

      • Compatibilidad

        Sistema de cabezal de cepillado
        Fácil montaje
        No adecuado para
        Philips One
        Cepillos dentales compatibles
        Philips Sonicare

      • Piezas incluidas

        Cabezales
        2 InterCare I

      • Calidad y rendimiento

        Sustitución
        Cada 3 meses
        Probado
        para un uso óptimo
        Ventajas
        Eliminación de la placa

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

      • asignado al plástico del cabezal de cepillado en función del equilibrio de masa.
      • *En comparación con un cepillo dental manual.
      • **Excepto Philips One.

