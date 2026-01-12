Buscar términos
Carrito de la compra
No hay ningún artículo en el carrito de la compra.
HX9003/87
El cabezal para una limpieza diaria
Llega a la placa oculta que hay entre los dientes con este cabezal de cepillado de repuesto InterCare de Philips Sonicare. Para una limpieza perfecta cada día.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Pack de 3 cabezales de cepillado
total
recurring payment
Nuestro cabezal de cepillado InterCare utiliza cerdas extralargas para ayudar a eliminar hasta 3 veces más placa** entre los dientes y en las zonas de difícil acceso.
Los cepillos dentales Philips Sonicare limpian y cuidan los dientes y las encías de forma suave pero eficaz con hasta 62 000 movimientos de cerdas. La acción de fluido Sonicare ayuda a las cerdas a limpiar al conducir el líquido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.
Todos los cabezales de cepillado Philips Sonicare se han diseñado meticulosamente y se han probado clínicamente. De este modo, puedes estar seguro de que cumplen los más altos estándares de calidad, seguridad y rendimiento.
¿Sabías que los cabezales de cepillado pierden eficacia después de tres meses? Los dentistas recomiendan cambiar el cabezal de cepillado con regularidad, por eso los cepillos dentales Philips Sonicare cuentan con la tecnología BrushSync, que hace un seguimiento de la frecuencia y la intensidad del cepillado y, a continuación, te recuerda que debes sustituir el cabezal de cepillado cuando llegue el momento de cambiarlo.
Este cabezal de cepillado es compatible con todos los cepillos dentales eléctricos Philips Sonicare.*** Solo tienes que encajar o desencajar para sustituir el cabezal y para limpiarlo.
Estamos trabajando para reducir el uso de plástico basado en combustibles fósiles en nuestros productos. Por eso, el 70 % del plástico de este cabezal de cepillado es de base biológica*.
Todos nuestros cabezales de cepillado se suministran en embalajes de papel que se pueden reciclar.
Diseño y acabado
Compatibilidad
Piezas incluidas
Calidad y rendimiento
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.