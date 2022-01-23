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  • Una sonrisa más blanca y más brillante
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  • Una sonrisa más blanca y más brillante
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Descatalogado

Philips Sonicare W3 Premium WhiteCabezales de cepillado sónicos estándar

HX9062/17

4.8
| (152) Reseñas | 99% ha recomendado este producto
Una sonrisa más blanca y más brillante
Los alimentos y las bebidas pueden apagar el brillo de tu sonrisa. Nuestro cabezal de cepillado Blanqueamiento Premium W3 puede aumentar la blancura de tus dientes. Las cerdas de pulido eliminan las manchas de la superficie para blanquear de forma visible tus dientes en solo tres días, a la vez que obtienes una excepcional limpieza en profundidad.
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Elimina un 100 % más de manchas en tan solo tres días*

Una sonrisa más blanca y más brillante

  • 2 unidades

  • Tamaño estándar

  • Fácil montaje

  • Emparejamiento de modo BrushSync

Elimina hasta un 100 % más de manchas superficiales en tan solo 3 días*

Elimina hasta un 100 % más de manchas superficiales en tan solo 3 días*

Las densas cerdas situadas en el centro del cabezal de cepillado Philips Sonicare Blanqueamiento Premium trabajan para eliminar la placa y las manchas superficiales diarias provocadas por los alimentos y las bebidas. Los laterales flexibles permiten que las cerdas sigan la forma exclusiva de tus dientes y encías, para disfrutar de una limpieza en profundidad y una sonrisa más brillante en solo 3 días.

Hasta 4 veces más superficie de contacto** para una limpieza en profundidad sin esfuerzo

Hasta 4 veces más superficie de contacto** para una limpieza en profundidad sin esfuerzo

Disfrutarás de una limpieza personalizada cada vez que te cepilles con nuestra tecnología adaptive clean. Los laterales de goma suaves y flexibles permiten al cabezal Blanqueamiento Premium adaptarse a los contornos únicos de tu boca. Nuestras cerdas se adaptan a tus encías y dientes, ofreciendo hasta 4 veces más superficie de contacto** que un cabezal de cepillado normal, con lo que se consigue una limpieza más profunda incluso en las zonas de difícil acceso. La tecnología adaptive clean también permite un seguimiento suave de la línea de las encías y absorbe la presión excesiva al cepillar, y permite un movimiento de barrido mejorado para que tengas una sensación única en la boca y consigas una limpieza superior.

Eliminación de la placa hasta 10 veces superior a un cepillo dental manual

Eliminación de la placa hasta 10 veces superior a un cepillo dental manual

Con el cabezal Blanqueamiento Premium, disfrutarás de una limpieza excepcional, además de blanqueamiento diario. Su diseño flexible ayuda a eliminar hasta 10 veces más placa**** de los dientes y a lo largo de la línea de las encías, para que disfrutes de una limpieza en profundidad que puedes ver y notar.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 4

152

Reseñas

99%

ha recomendado este producto

2

23/01/2022

España

España

Comprador verificado

Recambios para mi cepillado

El cepillo Philips es incuestionablemente el mejor de todos los que he experimentado y sus recambios me permiten mantener mi dentadura de tal forma que el dentista se asombra!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para W3 Premium White HX9064/17 Cabezales de cepillado sónicos estándar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para W3 Premium White HX9064/17 Cabezales de cepillado sónicos estándar

24/04/2020

España

España

Empleado de Philips

Dientes más blancos y brillantes.

[Employee of philipsglobal] Las cerdas eliminan las manchas superficiales blanqueando de forma visible los dientes en solo tres días, a la vez que obtienes una limpieza en profundidad espectacular. Sus laterales de goma suaves y flexibles son una maravilla.

Ventajas

Blanqueamiento, limpieza en profundidad, laterales de goma.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para W3 Premium White HX9062/17 Cabezales de cepillado sónicos estándar

Sí, recomiendo este producto

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15/03/2020

España

España

Limpieza profunda

Excelentes cabezales, ya que tienen un tamaño perfecto y realizan una limpieza bucal muy buena. Estéticamente son muy bonitos

Ventajas

Limpieza

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para W3 Premium White HX9062/17 Cabezales de cepillado sónicos estándar

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Avisos legales

  1. en el modo White+ con la mejor pasta dental blanqueadora en comparación con un cepillo dental manual

  2. El emparejamiento de modo BrushSync™ solo es compatible con cepillos dentales Philips Sonicare compatibles con BrushSync™

  3. que un cabezal de cepillado DiamondClean

  4. en comparación con un cepillo dental manual