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Descatalogado
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX6481/60
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
HX993W
HX9944/13
HX642A
HX6481/50
2 unidades
Tamaño estándar
Fácil montaje
Emparejamiento de modo BrushSync
Las densas cerdas situadas en el centro del cabezal de cepillado Philips Sonicare Blanqueamiento Premium trabajan para eliminar la placa y las manchas superficiales diarias provocadas por los alimentos y las bebidas. Los laterales flexibles permiten que las cerdas sigan la forma exclusiva de tus dientes y encías, para disfrutar de una limpieza en profundidad y una sonrisa más brillante en solo 3 días.
Disfrutarás de una limpieza personalizada cada vez que te cepilles con nuestra tecnología adaptive clean. Los laterales de goma suaves y flexibles permiten al cabezal Blanqueamiento Premium adaptarse a los contornos únicos de tu boca. Nuestras cerdas se adaptan a tus encías y dientes, ofreciendo hasta 4 veces más superficie de contacto** que un cabezal de cepillado normal, con lo que se consigue una limpieza más profunda incluso en las zonas de difícil acceso. La tecnología adaptive clean también permite un seguimiento suave de la línea de las encías y absorbe la presión excesiva al cepillar, y permite un movimiento de barrido mejorado para que tengas una sensación única en la boca y consigas una limpieza superior.
Con el cabezal Blanqueamiento Premium, disfrutarás de una limpieza excepcional, además de blanqueamiento diario. Su diseño flexible ayuda a eliminar hasta 10 veces más placa**** de los dientes y a lo largo de la línea de las encías, para que disfrutes de una limpieza en profundidad que puedes ver y notar.
4.8
de 4
152
Reseñas
99%
ha recomendado este producto
Teresa75
23/01/2022
España
Comprador verificado
Recambios para mi cepillado
El cepillo Philips es incuestionablemente el mejor de todos los que he experimentado y sus recambios me permiten mantener mi dentadura de tal forma que el dentista se asombra!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para W3 Premium White HX9064/17 Cabezales de cepillado sónicos estándar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para W3 Premium White HX9064/17 Cabezales de cepillado sónicos estándar
LM8894,,
24/04/2020
España
Empleado de Philips
Dientes más blancos y brillantes.
[Employee of philipsglobal] Las cerdas eliminan las manchas superficiales blanqueando de forma visible los dientes en solo tres días, a la vez que obtienes una limpieza en profundidad espectacular. Sus laterales de goma suaves y flexibles son una maravilla.
Ventajas
Blanqueamiento, limpieza en profundidad, laterales de goma.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para W3 Premium White HX9062/17 Cabezales de cepillado sónicos estándar
Sí, recomiendo este producto
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Alicia19
15/03/2020
España
Parte de la promoción
Limpieza profunda
Excelentes cabezales, ya que tienen un tamaño perfecto y realizan una limpieza bucal muy buena. Estéticamente son muy bonitos
Ventajas
Limpieza
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para W3 Premium White HX9062/17 Cabezales de cepillado sónicos estándar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para W3 Premium White HX9062/17 Cabezales de cepillado sónicos estándar
en el modo White+ con la mejor pasta dental blanqueadora en comparación con un cepillo dental manual
El emparejamiento de modo BrushSync™ solo es compatible con cepillos dentales Philips Sonicare compatibles con BrushSync™
que un cabezal de cepillado DiamondClean
en comparación con un cepillo dental manual