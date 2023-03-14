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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
HY1100/02
HY110002
Disponible en
El único que limpia mejor
El que te puedes llevar a todas partes
El único que no te da problemas
El único en varios colores
Piensa en One como un cepillo dental manual que trabaja más duro y más rápido. Las 13 000 microvibraciones por minuto y cerdas contorneadas limpian suavemente los dientes para obtener una sonrisa más blanca y brillante.
One está hecho para viajar, así puedes conseguir esa sensación de limpieza en cualquier lugar. Es elegante y ligero y cabe perfectamente en un estuche de viaje compacto.
A veces, todos necesitamos un poco de orientación. One suena cada 30 segundos animando a pasar a la siguiente parte de la boca. Un zumbido más largo de 2 minutos te dirá cuándo ha terminado el trabajo.
4.5
de 4
183
Reseñas
96%
ha recomendado este producto
Meery15
14/03/2023
España
Parte de la promoción
Nunca había visto un cepillo como este!
Me gusta mucho porque deja los dientes limpios y suaves. Lo que más me ha gustado es el temporizador que te avisa para cambiar de zona y asegurarte de que queda toda la boca limpia.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips One by Sonicare HY1100/01 Cepillo a pilas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips One by Sonicare HY1100/01 Cepillo a pilas
Locuelo96
14/03/2023
España
Parte de la promoción
No me esperaba que fuera tan bueno
La verdad que ha sido brutal la experiencia, el cambio al cepillo manual o eléctrico convencional es bastante buena. Al principio es algo raro pero al final da mejores resultados que los demás cepillos
Ventajas
Hacia tiempo que no sentia la limpieza completa
Contras
La sensación hasta que te acostumbras de la vibración
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips One by Sonicare HY1100/02 Cepillo a pilas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips One by Sonicare HY1100/02 Cepillo a pilas
SEVILLAGA
12/03/2023
España
Parte de la promoción
Este producto es muy ergonomico, suave y eficiente
He probado el nuevo cepillo Philips One y ha este producto le doy 5 estrellas, empezando por sus funciones tiene unas vibraciones que permiten un muy buen cepillado, también he notado que no lastima mis encías, es muy bueno, sus cerdas son muy suaves. A nivel de diseño como ya comente es muy ergonómico, tiene un diseño que permite un fácil manejo del producto, viene en 3 presentaciones, yo he elegido el color Miami que es como un color rosa. Su estuche es ideal para viajar, es muy resistente y de fácil limpieza. Sin pensarlo recomendaría a todas las personas este producto, en especial a personas como a mi que el cepillo manual no logra limpiar la totalidad de mis dientes.
Ventajas
sus vibraciones y cerdas son muy suaves
Contras
ampliaria la gama de colores
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips One by Sonicare HY1100/01 Cepillo a pilas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips One by Sonicare HY1100/01 Cepillo a pilas
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.