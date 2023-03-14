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Philips One by SonicareCepillo a pilas

HY1100/04

HY110004

4.5
| (183) Reseñas | 96% ha recomendado este producto

Disponible en

Azul de medianoche
Azul de medianoche
Mango
Mango
Miami
Miami
Mejora tu cepillado con One
Cepíllate los dientes con el nuevo One eléctrico para lograr una sonrisa más blanca y brillante. One te acompaña vayas a donde vayas. Su funda elegante, ligera y portátil hace que sea el cepillo perfecto para ti. ¿De qué color es tu One?
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

Mejora tu cepillado con One

  • El único que limpia mejor

  • El que te puedes llevar a todas partes

  • El único que no te da problemas

  • El único en varios colores

Buenas vibraciones

Buenas vibraciones

Piensa en One como un cepillo dental manual que trabaja más duro y más rápido. Las 13 000 microvibraciones por minuto y cerdas contorneadas limpian suavemente los dientes para obtener una sonrisa más blanca y brillante.

Estuche de viaje para llevarlo contigo donde quieras

Estuche de viaje para llevarlo contigo donde quieras

One está hecho para viajar, así puedes conseguir esa sensación de limpieza en cualquier lugar. Es elegante y ligero y cabe perfectamente en un estuche de viaje compacto.

Rutina sencilla con guía de cepillado

Rutina sencilla con guía de cepillado

A veces, todos necesitamos un poco de orientación. One suena cada 30 segundos animando a pasar a la siguiente parte de la boca. Un zumbido más largo de 2 minutos te dirá cuándo ha terminado el trabajo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

183

Reseñas

96%

ha recomendado este producto

14/03/2023

España

España

Nunca había visto un cepillo como este!

Me gusta mucho porque deja los dientes limpios y suaves. Lo que más me ha gustado es el temporizador que te avisa para cambiar de zona y asegurarte de que queda toda la boca limpia.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips One by Sonicare HY1100/01 Cepillo a pilas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips One by Sonicare HY1100/01 Cepillo a pilas

14/03/2023

España

España

No me esperaba que fuera tan bueno

La verdad que ha sido brutal la experiencia, el cambio al cepillo manual o eléctrico convencional es bastante buena. Al principio es algo raro pero al final da mejores resultados que los demás cepillos

Ventajas

Hacia tiempo que no sentia la limpieza completa

Contras

La sensación hasta que te acostumbras de la vibración

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips One by Sonicare HY1100/02 Cepillo a pilas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips One by Sonicare HY1100/02 Cepillo a pilas

12/03/2023

España

España

Este producto es muy ergonomico, suave y eficiente

He probado el nuevo cepillo Philips One y ha este producto le doy 5 estrellas, empezando por sus funciones tiene unas vibraciones que permiten un muy buen cepillado, también he notado que no lastima mis encías, es muy bueno, sus cerdas son muy suaves. A nivel de diseño como ya comente es muy ergonómico, tiene un diseño que permite un fácil manejo del producto, viene en 3 presentaciones, yo he elegido el color Miami que es como un color rosa. Su estuche es ideal para viajar, es muy resistente y de fácil limpieza. Sin pensarlo recomendaría a todas las personas este producto, en especial a personas como a mi que el cepillo manual no logra limpiar la totalidad de mis dientes.

Ventajas

sus vibraciones y cerdas son muy suaves

Contras

ampliaria la gama de colores

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips One by Sonicare HY1100/01 Cepillo a pilas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips One by Sonicare HY1100/01 Cepillo a pilas

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  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 