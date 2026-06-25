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11336U2500C2
11336U2500
11336U2500C2
Tipo de lámpara: H3
Lámpara LED de montaje directo
Diseño compacto
Luz blanca fría de 6000 K
Cantidad de focos: 2
Con las lámparas LED Philips Ultinon Access, la instalación es tan rápida y sencilla que adaptarlas es un juego para niños. No es necesario comprobar la compatibilidad ni los anillos adaptadores: las lámparas LED Philips Ultinon Access incluyen un cuerpo ultracompacto y una base integrada compatible con IEC 60061. Su diseño de montaje directo tiene el mismo tamaño que las lámparas halógenas, lo que permite una instalación sencilla en espacios reducidos. Encajan fácilmente en los vehículos equipados con lámparas H3 y garantizan una amplia compatibilidad con la mayoría de los modelos de vehículos*.
Las lámparas LED Philips Ultinon Access se han diseñado para ofrecer un mejor rendimiento del haz de luz que las lámparas halógenas en un diseño compacto y universal. Gracias a las últimas innovaciones en tecnología LED, proporcionan el mismo flujo luminoso que las lámparas halógenas ECE estándar, pero mejoran significativamente el rendimiento del haz con menos energía. Las lámparas LED Philips Ultinon Access proporcionan a los conductores una mejor visión en carretera, lo que facilita la detección de obstáculos y la conducción de forma más segura.
La iluminación de Philips, tecnológicamente avanzada, ha sido reconocida en el sector de la automoción durante más de 100 años. Conscientes de que el rendimiento de nuestros productos depende de su excelente integración en un entorno de automoción moderno y riguroso, diseñamos nuestros productos lo más cerca posible de los estándares del sector. Nuestras lámparas LED Philips Ultinon Access cumplen con los estándares EMI para interferencias electromagnéticas. Diseñadas con precisión para soportar los rigores de la vida moderna de los automóviles, el uso de nuestras lámparas no interfiere con el funcionamiento normal de otras piezas del vehículo.
3.8
de 4
256
Reseñas
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Ventajas
Cumple al 100% con lo prometido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Mmiguelvfr
24/04/2026
España
Comprador verificado
De la noche al dia.
Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.
Ventajas
muchisima luz
Contras
precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08
Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.
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