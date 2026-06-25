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Car lightsLED-HL [≈H15]

11580U2500CX

11580U2500CX

3.8
| (256) Reseñas
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Actualiza las luces principales de tu vehículo con la gama LED Ultinon Access de Philips. Estas bombillas son tan rápidas y fáciles de instalar como las lámparas halógenas. Mejora tu iluminación con un 80 % de brillo adicional** y disfruta de la última tecnología LED en tu coche.
Ver todos los beneficios

Instalación rápida y sencilla

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  • Tipo bombilla: H15

  • Lámpara LED de montaje directo

  • Diseño compacto

  • Luz blanca fría de 6000 K

  • Cantidad de focos: 2

instalación Plug and Play

Con las lámparas LED Philips Ultinon Access, la instalación es tan rápida y sencilla que adaptarlas es un juego de niños. No es necesario comprobar la compatibilidad ni los anillos adaptadores: las lámparas LED Philips Ultinon Access incluyen un cuerpo ultracompacto y una base integrada compatible con IEC 60061. Su diseño de montaje directo tiene el mismo tamaño que las lámparas halógenas, lo que permite una instalación sencilla en espacios reducidos. Encajan fácilmente en los vehículos equipados con lámparas de tipo H15 y garantizan una amplia compatibilidad con la mayoría de los modelos de vehículos*.

Mejor rendimiento del haz de luz que las lámparas halógenas

Las lámparas LED Philips Ultinon Access se han diseñado para ofrecer un mejor rendimiento del haz de luz que las lámparas halógenas en un diseño compacto y universal. Gracias a las últimas innovaciones en tecnología LED, proporcionan el mismo flujo luminoso que las lámparas halógenas ECE estándar, pero mejoran significativamente el rendimiento del haz con menos energía. Las lámparas LED Philips Ultinon Access proporcionan a los conductores una mejor visión en carretera, lo que facilita la detección de obstáculos y la conducción de forma más segura.

Cumple los estándares de automoción

La iluminación de Philips, tecnológicamente avanzada, ha sido reconocida en el sector de la automoción durante más de 100 años. Conscientes de que el rendimiento de nuestros productos depende de su compatibilidad con las demandas del entorno automovilístico actual, diseñamos nuestros productos lo más cerca posible de los estándares del sector. Nuestras lámparas LED Philips Ultinon Access cumplen con los estándares EMI para interferencias electromagnéticas. Diseñadas con precisión para soportar los rigores de la vida moderna de los automóviles, nuestras lámparas no interrumpen el funcionamiento de otros componentes del vehículo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

256

Reseñas

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Ventajas

Cumple al 100% con lo prometido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

24/04/2026

España

España

Comprador verificado

De la noche al dia.

Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.

Ventajas

muchisima luz

Contras

precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

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Avisos legales

  1. Es tu responsabilidad usar las luces LED Retrofit conforme con los requisitos legales aplicables. No se permite el uso de lámparas para luces principales en vías públicas.

  2. En comparación con el requisito legal mínimo. Se aplica a los modelos H4 y H7; puede variar en función del modelo de coche y el tipo de lámpara.

  3. 2 años de garantía. Visita philips.com/auto-warranty para saber más sobre nuestra política de garantía.