Bass Reflex System para unos graves claros, dinámicos y equilibrados

La arquitectura acústica posterior cerrada incluye Bass Reflex System, que se compone de orejeras con rejillas de ventilación colocadas estratégicamente. Estas rejillas regulan la presión de aire en la cámara interna, proporcionando al diafragma un entorno controlado para una respuesta acústica óptima. Junto con la reproducción con sellado acústico, aísla cada detalle del sonido natural y ofrece unos graves precisos y dinámicos sin sacrificar la claridad del sonido.