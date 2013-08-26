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Descatalogado
M1BL/00
Alta fidelidad y gran calidad en cualquier lugar.
Los auriculares Philips Fidelio M1 combinan lo mejor en sonido y comodidad para disfrutar de una experiencia musical auténtica en cualquier parte. Fabricados para ofrecer un aislamiento del ruido superior y con un diseño ligero pero resistente, podrás disfrutar de sonido de alta definición vayas donde vayas.
Fidelio
Azul
El sellado acústico es un lazo de bloqueo diseñado especialmente que se integra en la cámara interna para eliminar las pérdidas de sonido innecesarias y conservar los detalles de sonido. El resultado es una ampliación excelente de los graves.
La arquitectura acústica posterior cerrada optimiza el aislamiento del ruido.
La arquitectura acústica posterior cerrada incluye Bass Reflex System, que se compone de orejeras con rejillas de ventilación colocadas estratégicamente. Estas rejillas regulan la presión de aire en la cámara interna, proporcionando al diafragma un entorno controlado para una respuesta acústica óptima. Junto con la reproducción con sellado acústico, aísla cada detalle del sonido natural y ofrece unos graves precisos y dinámicos sin sacrificar la claridad del sonido.
Opiniones