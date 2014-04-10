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Descatalogado
Alta fidelidad y gran calidad en cualquier lugar.
Los auriculares Philips Fidelio M1 combinan lo mejor en sonido y comodidad para disfrutar de una experiencia musical auténtica. Fabricados para ofrecer un aislamiento del ruido superior y con un diseño ligero pero resistente, podrás disfrutar de sonido de alta definición vayas donde vayas.
Fidelio
Blanco
Los altavoces se han probado cuidadosamente hasta conseguir el mejor equilibrio de sonido.
Se realizó una amplia investigación con exigentes amantes de la música para determinar sus preferencias de audición. Por ejemplo, el equilibrio de las características de sonido que prefieren. Posteriormente, nuestros ingenieros acústicos ajustaron los auriculares Fidelio M1 para que reprodujeran los detalles más imperceptibles que afectan a la forma en que los oyentes escuchan música, la forma en que el oído refleja el sonido y cómo resuena en consecuencia. Como resultado, nuestros auriculares M1 se han diseñado para reproducir un sonido lo más fiel a la grabación original posible, incluidos los estilos de grabación actuales.
El sellado acústico es un lazo de bloqueo diseñado especialmente que se integra en la cámara interna para eliminar las pérdidas de sonido innecesarias y conservar los detalles de sonido. El resultado es una ampliación excelente de los graves.
Premios
4.8
de 4
9
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
meike93
10/04/2014
Nederland
Super!
Ik heb de koptelefoon nu een aantal weken (M1WT). Erg fijn in gebruik, je bent echt even helemaal afgesloten van de wereld door het mooie geluid dat uit de koptelefoon komt. Het design is helemaal naar mijn smaak, niet te lomp en mooi van kleur, had zelf altijd een zwarte maar wit is 1000x mooier. Zeker een aanrader!!
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Esta reseña se realizó para M1WT On-ear headband headset
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Nico997
31/03/2014
France
Un casque de qualité
Super produit, très confortable. J'ai pu tester la qualité du SAV Philips - Après avoir cassé le jack du cordon, Philips m'a gracieusement renvoyé un autre cordon (complet avec le micro). Chapeau Philips pour la qualité de votre produit de votre service!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para M1WT Casque avec micro supra-aural
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BelleIlleMarine
04/12/2013
Nederland
Comfortabele compacte hoofdtelefoon
Mooie comfortabele headset die ik gebruik op de iPad. Totaal komt er goed geluid uit, maar midden en hoog komen iets tekort. Jammer dat er een stekker in de kabel zit, daarin zit ook een knopje dat op de iPad de pauze activeert, voor mij had beter geweest als er niets in had gezeten.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para M1WT On-ear headband headset
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