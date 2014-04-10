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Descatalogado

Philips FidelioAuricular con banda de diadema

M1WT/00

4.8

| (9) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

2 Premios

Alta fidelidad y gran calidad en cualquier lugar.

Los auriculares Philips Fidelio M1 combinan lo mejor en sonido y comodidad para disfrutar de una experiencia musical auténtica. Fabricados para ofrecer un aislamiento del ruido superior y con un diseño ligero pero resistente, podrás disfrutar de sonido de alta definición vayas donde vayas.

Ver todos los beneficios

Alta fidelidad y gran calidad en cualquier lugar.

  • Fidelio

  • Blanco

Los altavoces se han probado cuidadosamente para el mejor equilibrio de sonido

Los altavoces se han probado cuidadosamente hasta conseguir el mejor equilibrio de sonido.

Respuesta de frecuencia sintonizada según las preferencias del oyente

Se realizó una amplia investigación con exigentes amantes de la música para determinar sus preferencias de audición. Por ejemplo, el equilibrio de las características de sonido que prefieren. Posteriormente, nuestros ingenieros acústicos ajustaron los auriculares Fidelio M1 para que reprodujeran los detalles más imperceptibles que afectan a la forma en que los oyentes escuchan música, la forma en que el oído refleja el sonido y cómo resuena en consecuencia. Como resultado, nuestros auriculares M1 se han diseñado para reproducir un sonido lo más fiel a la grabación original posible, incluidos los estilos de grabación actuales.

La construcción con sellado acústico conserva los detalles de sonido

La construcción con sellado acústico conserva los detalles de sonido

El sellado acústico es un lazo de bloqueo diseñado especialmente que se integra en la cámara interna para eliminar las pérdidas de sonido innecesarias y conservar los detalles de sonido. El resultado es una ampliación excelente de los graves.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Imagen de AWARD-961310
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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 4

9

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

10/04/2014

Nederland

Nederland

Super!

Ik heb de koptelefoon nu een aantal weken (M1WT). Erg fijn in gebruik, je bent echt even helemaal afgesloten van de wereld door het mooie geluid dat uit de koptelefoon komt. Het design is helemaal naar mijn smaak, niet te lomp en mooi van kleur, had zelf altijd een zwarte maar wit is 1000x mooier. Zeker een aanrader!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para M1WT On-ear headband headset

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para M1WT On-ear headband headset

31/03/2014

France

France

Un casque de qualité

Super produit, très confortable. J'ai pu tester la qualité du SAV Philips - Après avoir cassé le jack du cordon, Philips m'a gracieusement renvoyé un autre cordon (complet avec le micro). Chapeau Philips pour la qualité de votre produit de votre service!

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Esta reseña se realizó para M1WT Casque avec micro supra-aural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para M1WT Casque avec micro supra-aural

04/12/2013

Nederland

Nederland

Comfortabele compacte hoofdtelefoon

Mooie comfortabele headset die ik gebruik op de iPad. Totaal komt er goed geluid uit, maar midden en hoog komen iets tekort. Jammer dat er een stekker in de kabel zit, daarin zit ook een knopje dat op de iPad de pauze activeert, voor mij had beter geweest als er niets in had gezeten.

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Esta reseña se realizó para M1WT On-ear headband headset

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para M1WT On-ear headband headset

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