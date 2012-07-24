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Descatalogado

Philips Fidelioauriculares con banda de sujeción supraaural

M1/00

3.2
| (56) Reseñas
Alta fidelidad y gran calidad en cualquier lugar.
Los auriculares Philips Fidelio M1 combinan lo mejor en sonido y comodidad para disfrutar de una experiencia musical auténtica en cualquier parte. Fabricados para ofrecer un aislamiento del ruido superior y con un diseño ligero pero resistente, podrás disfrutar de sonido de alta definición vayas donde vayas.
Ver todos los beneficios

Alta fidelidad y gran calidad en cualquier lugar.

  • Fidelio

  • Negro

Micrófono en cable con botón para descolgar y funda incluidos

Micrófono en cable con botón para descolgar y funda incluidos

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Cable forrado en tela y sin oxígeno. Calidad de señal excelente

Cable forrado en tela y sin oxígeno. Calidad de señal excelente

Materiales de alta calidad que incluyen aluminio y cuero fino

Materiales de alta calidad que incluyen aluminio y cuero fino

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.2

de 4

56

Reseñas

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Big performance at low cost

What a joy these little headphones are. Received as a gift they perform fantastically. Light comfortable great quality and stylish as well. Don't pay a fortune for so called trendy and cool brands Return to this long established reliable brand....you will not be disappointed

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para M1 on ear headband headphones

Sí, recomiendo este producto

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24/07/2012

United Kingdom

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Esta reseña se realizó para M1 on ear headband headphones

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01/11/2014

Deutschland

Deutschland

Mein wichtigstes Alltagsutensil

Ende 2012 war ich auf der Suche nach einem neuen Kopfhörer für mich, nachdem auch der letzte nach Kabelbruch den Geist aufgegeben hatte. Ich probierte verschiedene aus und blieb schließlich beim Fidelio M1 hängen. Über eine Stunde saß ich im Laden und hörte verschiedenste Interpreten durch - fand dabei allerdings kein Stück, was nicht brilliant wiedergegeben wurde. Seit Dezember 2012 befindet sich der Kopfhörer nun in Dauerbenutzung, wobei ich jeden Tag mehrere Stunden Musik höre. Vor einem halben Jahr haben sich auch bei meinem M1 die Klebenähte gelöst. Glücklicherweise jedoch nichts, was ich nicht mit Nadel und schwarzem Faden wieder hinbekommen hätte. Klanglich glänzt der Fidelio wie am ersten Tag, Abnutzungen am Material sind kaum erkennbar. Erst seit wenigen Tagen kommt es zu leichten Soundausfällen. Mit den Kopfhörern ist weiterhin alles in Ordnung, ich befürchte allerdings, dass nach 2 Jahren Transport in der Jackentasche das Kabel nicht mehr mitmacht. Ich habe versucht, es durch ein anderes Phillips-Verlängerungskabel zu ersetzen, bemerke jedoch, dass der Sound auf dem linken Ohr stärker ist. Mit dieser Unausgewogenheit bleibt der Musikgenuss leider auf der Strecke. Es wäre toll, wenn man die Kabel des Phillips-Fidelio M1 einzeln erhalten würde! Insgesamt ein tolles Produkt, das ich jederzeit weiterempfehlen würde.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para M1 On-Ear-Kopfhörer mit Bügel

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Esta reseña se realizó para M1 On-Ear-Kopfhörer mit Bügel

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