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Disfruta de una gran experiencia cinematográfica
Estás a la última con la mejor y más reciente tecnología. Prueba ya la nueva microcadena Hi-Fi 2 en 1 con reproducción de DVD, CD de WMA y CD de MP3. Disfruta de tus películas y música favoritas. Accede a la nueva era del entretenimiento en casa.
El reproductor Philips es compatible con la mayoría de discos DVD y CD disponibles en el mercado. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) y CD de imágenes: todos pueden reproducirse en el reproductor. SVCD son las siglas de "Super VideoCD". La calidad de un disco SVCD es mucho mayor que la de un disco VCD, especialmente en la nitidez de imagen gracias a la mayor resolución. Con la ayuda de DivX® podrás disfrutar de vídeos codificados en DivX®. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráileres y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD.
En el espectro acústico, las frecuencias altas y bajas son relativamente menos audibles para el oído humano, especialmente a bajo volumen. Al activar la función de volumen se amplifican los graves y agudos para que disfrutes de una percepción general del sonido más equilibrada.
El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.
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4.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
gert72
08/05/2019
België
Niet gebruiks vriendelijk
Na ongeveer 10 jaar gaat hij niet meer aan, prima geluid enz, goed toestel alleen ochtends en enkele keer 'savonds gebruikt vind toch wel vreemd dat hij het niet meer doet. Gaat aan maar doet verder helemaal niets. Display gaat ook niet aan
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD296 DVD Micro Theatre
Sí, recomiendo este producto
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debiliothecaris
03/01/2014
Nederland
Vele jaren plezier van gehad en nog.
Al jaren in bezit. Gebruik het nu (al jaren met andere boxen) om het geluid van de flatscreen tv te verbeteren. Dat gaat prima: verbinding tussen koptelefoonaansluiting en aux-poort voorop de MCD en instelliong op aux. Dan geluidsknop van MCD zo rond volume 22 en verder harder/zachter via afstandbediening tv. Een stuk mooier geluid!
Sí, recomiendo este producto
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