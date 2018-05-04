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Descatalogado
MCD388/12
Subwoofer inalámbrico
puede montarse en la pared
El reproductor Philips es compatible con la mayoría de discos DVD y CD disponibles en el mercado. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) y CD de imágenes: todos pueden reproducirse en el reproductor. SVCD son las siglas de "Super VideoCD". La calidad de un disco SVCD es mucho mayor que la de un disco VCD, especialmente en la nitidez de imagen gracias a la mayor resolución. Con la ayuda de DivX® podrás disfrutar de vídeos codificados en DivX®. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráileres y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD.
El subwoofer inalámbrico digital está optimizado para reproducir frecuencias de graves. El resultado es una potente reproducción de graves profundos con la mínima distorsión.
El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.
3.7
de 4
14
Reseñas
Lalle
04/05/2018
Sverige
DVD-mikrosystem MCD388
Det här microsystemet har bra ljud och den är lättplacerad och är lättanvänd.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD388 Tunt DVD-mikrosystem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD388 Tunt DVD-mikrosystem
stoneboy
17/03/2017
Danmark
Virkelig god lyd til 5 stjerner
Et virkelig godt musikanlæg med en god og kraftfuld lyd lige til 5 stjerner.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD388 Elegant DVD-mikrosystem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCD388 Elegant DVD-mikrosystem
Pallino66
04/09/2016
Italia
Problema espulsione cd audio
Salve volevo segnalare un problema al mio philips mcd 388 e più precisamente premendo il tasto eject il cd appena ascoltato correttamente non esce dal vassoio. Perché?
Esta reseña se realizó para MCD388 Elegante sistema micro DVD
Esta reseña se realizó para MCD388 Elegante sistema micro DVD