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  • Obsesionados por el sonido
  • Obsesionados por el sonido
  • Obsesionados por el sonido
  • Obsesionados por el sonido
  • Obsesionados por el sonido
  • Obsesionados por el sonido
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  • Obsesionados por el sonido
  • Obsesionados por el sonido
  • Obsesionados por el sonido
  • Obsesionados por el sonido
  • Obsesionados por el sonido

Descatalogado

Elegante microcadena con DVD

MCD388/12

3.7
| (14) Reseñas
Obsesionados por el sonido
Disfruta de una experiencia de audio y vídeo única con la microcadena con DVD para montaje en pared de Philips. Reproducción desde distintas fuentes. La interfaz multimedia de alta definición total (HDMI, High-Definition Multimedia Interface) ofrece imágenes más nítidas.
Ver todos los beneficios

Sonido que se adapta a tu hogar

Obsesionados por el sonido

  • Subwoofer inalámbrico

  • puede montarse en la pared

Reproduce DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) y CD de imágenes

Reproduce DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) y CD de imágenes

El reproductor Philips es compatible con la mayoría de discos DVD y CD disponibles en el mercado. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) y CD de imágenes: todos pueden reproducirse en el reproductor. SVCD son las siglas de "Super VideoCD". La calidad de un disco SVCD es mucho mayor que la de un disco VCD, especialmente en la nitidez de imagen gracias a la mayor resolución. Con la ayuda de DivX® podrás disfrutar de vídeos codificados en DivX®. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráileres y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD.

Subwoofer inalámbrico digital para unos graves potentes

Subwoofer inalámbrico digital para unos graves potentes

El subwoofer inalámbrico digital está optimizado para reproducir frecuencias de graves. El resultado es una potente reproducción de graves profundos con la mínima distorsión.

Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.7

de 4

14

Reseñas

1

04/05/2018

Sverige

Sverige

DVD-mikrosystem MCD388

Det här microsystemet har bra ljud och den är lättplacerad och är lättanvänd.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD388 Tunt DVD-mikrosystem

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD388 Tunt DVD-mikrosystem

17/03/2017

Danmark

Danmark

Virkelig god lyd til 5 stjerner

Et virkelig godt musikanlæg med en god og kraftfuld lyd lige til 5 stjerner.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD388 Elegant DVD-mikrosystem

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD388 Elegant DVD-mikrosystem

04/09/2016

Italia

Italia

Problema espulsione cd audio

Salve volevo segnalare un problema al mio philips mcd 388 e più precisamente premendo il tasto eject il cd appena ascoltato correttamente non esce dal vassoio. Perché?

Esta reseña se realizó para MCD388 Elegante sistema micro DVD

Esta reseña se realizó para MCD388 Elegante sistema micro DVD

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  • Acceso anticipado a las rebajas
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