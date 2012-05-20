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Descatalogado

Microcadena DVD por componentes

MCD712/12

3.7

| (15) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

Obsesionados por el sonido

Disfruta en casa de un sonido con calidad de cine gracias a la microcadena DVD por componentes de Philips. Conecta un dispositivo USB para reproducir fotos y archivos de música MP3/WMA con un sonido excelente. Con una potencia de salida total de 100 W RMS, el sonido será espectacular.

Ver todos los beneficios

Relájate con música y películas sensacionales

Obsesionados por el sonido

  • 100 W

Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso

La puerta frontal deslizante motorizada aporta aún más estilo al elegante diseño del sistema. Siempre que quieras cambiar la selección de música y, con tan sólo pulsar un botón, esta puerta para los CD moderna pero funcional se desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. Siéntate y disfruta del rendimiento acústico dinámico mientras ves el disco en reproducción por la ventana transparente.

Volumen para la mejora de graves y agudos

En el espectro acústico, las frecuencias altas y bajas son relativamente menos audibles para el oído humano, especialmente a bajo volumen. Al activar la función de volumen se amplifican los graves y agudos para que disfrutes de una percepción general del sonido más equilibrada.

Reproduce DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) y CD de imágenes

Reproduce DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) y CD de imágenes

El reproductor Philips es compatible con la mayoría de discos DVD y CD disponibles en el mercado. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) y CD de imágenes: todos pueden reproducirse en el reproductor. SVCD son las siglas de "Super VideoCD". La calidad de un disco SVCD es mucho mayor que la de un disco VCD, especialmente en la nitidez de imagen gracias a la mayor resolución. Con la ayuda de DivX® podrás disfrutar de vídeos codificados en DivX®. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráileres y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

15

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

2

20/05/2012

España

España

Este producto cumple perfectamente con las expectativas que tenia de el

Revise varios productos de la misma marca y otros, con la necesidad de que no podia ocupar mas tamaño en mi mueble, estaba reemplazando otro minicomponente que usaba como amplificador de sonido para ver peliculas, pero este ademas de cumplir perfectamente esa funcion me permite ver directamente las peliculas, por lo que renove dos equipos en uno, ademas de contar con otros plus, de leer directamente mis pendrives con musica, no muy amigable de usar sin prender la pantalla de la tv para ubicar las canciones, pero si se usa con el modo aleatorio, es muy bueno. El sonido del equipo es muy bueno y satisface completamente el uso que le damos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD712 Microcadena DVD por componentes

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02/12/2013

België

België

Het product is zoals je van PHILIPS mag verwachten,uitstekend!!!

Prachtig apparaat,gemak van bedienen,doet wat moet,raad ik iedereen aan,geluid en design zijn subliem!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

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24/06/2013

Nederland

Nederland

betaalbaar music center, met zeer goede prestaties.

presets van de zenders niet intuïtief, verder prima product. In combinatie met een blue-tooth (logitech) reciever spelen we via de ipad onze gehele muziekcollectie af. Het geluid is goed en de bediening prima.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

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