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Descatalogado

Microcadena con DVD

MCD908/12

2.9

| (7) Reseñas

Sonido Hi-Fi en una solución compacta

El compacto y elegante Microteatro DVD MCD908 de Philips con tubos Hi-Fi es el mejor de los compañeros. Convierte tu casa en un teatro con calidad de sonido para audiófilos y disfruta de películas de alta resolución e imágenes JPEG.

Ver todos los beneficios

Sonido Hi-Fi en una solución compacta

  • Heritage Audio

Tubos Hi-Fi de calidad superior para un sonido perfectamente puro y natural

Tubos Hi-Fi de calidad superior para un sonido perfectamente puro y natural

Con tubos Hi-Fi integrados, ahora puedes disfrutar de un sonido de la más alta calidad que suele estar asociado únicamente a los excelentes sistemas audiófilos. La naturaleza analógica de los tubos proporciona un sonido más agradable a nuestro sistema auditivo no lineal. El sonido procedente de un tubo tiene menos distorsiones y es siempre preferido debido a su nítida, detallada, cálida y realista reproducción de audio.

Amplificador digital clase ‘D’ para un sonido de calidad

El amplificador digital clase ‘D’ toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal. Ésta pasa a continuación por un filtro de desmodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluyendo una mejor calidad acústica. Además, el amplificador digital clase ‘D’ muestra una eficacia un 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Un gran rendimiento a través de un potente y compacto amplificador.

Tweeter de cinta de neodimio para una excelente fidelidad acústica

Tweeter de cinta de neodimio para una excelente fidelidad acústica

El tweeter de cinta de neodimio es un tweeter monopolo que produce un sonido dinámico y nítido. Se utiliza con frecuencia en sistemas de audio de gama alta para reproducir sonido con excelente fidelidad. Los conos y tweeters de cúpula convencionales se basan en un principio de bobina direccional móvil, mientras que el tweeter de cinta de neodimio monopolar emite las altas frecuencias siguiendo un patrón de 180 grados. De ese modo se incrementa espectacularmente la amplitud del espectro acústico en los tonos más altos y se amplía el área óptima de escucha. El sonido resulta así espacioso, nítido y natural, incluso en los sistemas de audio compactos.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.9

de 4

7

Reseñas

2

15/05/2012

España

España

Un sonido muy limpio

Tiene un sonido muy natural, limpio. No pretende ser un equipo especatcular, de sonido estridente, ni llamativo, sino que los instrumentos suenen tal y como lo hacen al natural.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD908 Microcadena con DVD

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19/07/2016

Deutschland

Deutschland

Premium Hifi

Danke, Philips, dass ihr euch wieder zu euren Wurzeln bekennt. Das Hifi-System ist in Preis, Ausstattung und Klang unschlagbar. Ich habe den Verstärker (LS-Anschlüsse) über einen LS zu Chinch-Adapter an meine Fidelio Soundsphere DS9800W angeschlossen (Aktivlautsprecher) und beide harmonieren miteinander, dass man die Musik neu erlebt. Ein Gefühl wie im Konzertsaal. Aber auch ohne die Aktivlautsprecher überzeugt dieses System mit den mitgelieferten Lautsprechern (Bändchenhochtöner). Ganz großes Kino!

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Esta reseña se realizó para MCD908 DVD-Microsystem

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22/05/2012

Nederland

Nederland

Ondanks de kleine afmeting heeft deze installatie een mooi en warm geluid.

In een niet te grootte ruimte klinkt dit product geweldig.Ook het ontwerp is strak en eenvoudig en er zijn goede materialen gebruikt. Gebruik deze installatie vooral als weergave bron van mijn Apple laptop iMac pro.Ook gebruik ik dit product als TV geluidsbron en de weergaven is uitstekend.

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Esta reseña se realizó para MCD908 DVD Micro Theatre

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