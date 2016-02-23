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Audio para el hogar
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Heritage Audio Sistema Hi-Fi con componentes DVD
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MCD909/12
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Para iOS y Android
Admite el control de modelos seleccionados de altavoces Bluetooth Philips, barras de sonido, altavoces para fiestas, microsistemas, equipos CD soundmachine y radios portátiles.
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¿Qué formatos son compatibles con mi reproductor Philips?
¿Por qué a veces se cambia la hora de mi sistema Philips?
¿Cómo cambio de un idioma a otro en mi sistema de cine Philips?
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