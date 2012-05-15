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Descatalogado

StreamiumMicrocadena Hi-Fi inalámbrica

MCI500H/12

3.3

| (240) Reseñas

Libera tu música

Disfruta de la música como a ti te gusta, con un sonido nítido y potente. La microcadena MCi500H todo en uno te permite escuchar la música de su disco duro de 160 GB, transferirla desde el PC, reproducirla desde dispositivos USB Plug & Play o aprovechar las innumerables posibilidades de la radio a través de Internet.

Ver todos los beneficios

Disfruta de toda tu música en un único sistema, sin cables

Libera tu música

  • 160 GB/2000 CD

  • Radio de Internet gratuita

  • 2 x 50 W

Arrastra y suelta música desde el PC

Gracias al software WADM Wireless Audio Device Management de Philips (incluido), podrás arrastrar y soltar al disco duro del centro Streamium la colección de música que está almacenada en tu ordenador de forma rápida y fácil. Ahora podrás disfrutar de tu colección de música sin encender tu ordenador.

Realiza búsquedas alfanuméricas con el mando a distancia

Realiza búsquedas alfanuméricas con el mando a distancia

La función de búsqueda alfanumérica te permite encontrar tus artistas, pistas o álbumes favoritos de forma instantánea. Sólo tienes que pulsar "Search" (Buscar) en el mando a distancia y, a continuación introducir las primeras letras o números del nombre de la pista, artista o álbum que deseas. Te llevará al resultado que más coincida con tu entrada y no necesitarás perder tiempo desplazándote por toda la colección o por cada línea de la lista de reproducción.

Tweeters de cúpula Hi-Fi y woofers de 13,3 cm (5,25")

La microcadena Hi-Fi inalámbrica Streamium utiliza transductores de alta fidelidad y de excelente calidad. El tweeter de cúpula de 1 pulgada está fabricado con pura seda y es capaz de reproducir hasta los más mínimos detalles y matices musicales sin perder calidad de sonido. El igualmente impresionante woofer de rango medio de 5,25 pulgadas consiste en un cono de papel optimizado que cuenta con la ventaja de ser ligero y resistente, además de alcanzar una transición excelente y mantener una respuesta de frecuencia muy plana de hasta 4 kHz. El resultado de esta combinación es un sonido de gran naturalidad y claridad en las piezas vocales, con unos graves potentes y dinámicos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.3

de 4

240

Reseñas

15/05/2012

España

España

Solo le falta para ser perfecto conexión de iPhone directa

Exceptuando la falta de entrada de iPhone directa por lo demás el equipo es una maravilla. Bueno y que no reproduce DVD o blueray directamente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Streamium MCI500H Microcadena Hi-Fi inalámbrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Streamium MCI500H Microcadena Hi-Fi inalámbrica

19/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

very good

it is a very good product. In future I will buy products.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System

Fecha de uso 2020-07-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System

Fecha de uso 2020-07-19

13/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

This Product delivers all in one the best music experience, brilliant!!

Whether you listen to CD's, Streaming Music, Internet Radio or any attached Devices this product delivers all the option one can expect with high quality sound. The streaming and other support provided by Philips is astounding and deserves a 5 stars rating.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System

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