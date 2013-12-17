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Descatalogado

Microcadena clásica

MCM1120/12

3.5

| (6) Reseñas

Relájate con buena música

Disfruta del fantástico sonido de la elegante y compacta microcadena clásica MCM1120/12 de Philips. Escucha tu música de MP3-CD favorita y reprodúcela mediante USB con un sonido mejorado gracias a su potente refuerzo dinámico de graves.

Ver todos los beneficios

con este sistema de sonido compacto

Relájate con buena música

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Cinta

  • 10 W

Potencia de salida total de 10 W RMS

Potencia de salida total de 10 W RMS

El sistema de música de Philips tiene 10 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Pletina de casete con parada automática

Diseño compacto

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 4

6

Reseñas

3
2

17/12/2013

España

España

Todo perfecto

Todo fue muy rápido, el envío excelente y el producto es genial. Se escucha perfectamente y no tiene ninguna complicación para instalarlo ni nada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM1120 Microcadena clásica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM1120 Microcadena clásica

08/08/2013

España

España

mini cadena perfecta

El sonido impecable y el tamaño de la minicadena es adecuado y manejable. Todo lo que le pedía.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM1120 Microcadena clásica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM1120 Microcadena clásica

30/12/2013

Suisse

Suisse

Preis/Leistung hervorragend

Dieses Micro-Soundsystem verdient ein Lob in jeder Beziehung. Klein, benutzerfreundlich und ausgestattet mit den Features, die heute angesagt sind - kurz: Preis und Leistung stimmen überein. In seiner Klasse ein Spitzenprodukt.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem

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