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Descatalogado
MCM1120/12
Relájate con buena música
Disfruta del fantástico sonido de la elegante y compacta microcadena clásica MCM1120/12 de Philips. Escucha tu música de MP3-CD favorita y reprodúcela mediante USB con un sonido mejorado gracias a su potente refuerzo dinámico de graves.
CD, MP3-CD, USB, FM
Cinta
10 W
El sistema de música de Philips tiene 10 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.
3.5
de 4
6
Reseñas
Elenarribas
17/12/2013
España
Todo perfecto
Todo fue muy rápido, el envío excelente y el producto es genial. Se escucha perfectamente y no tiene ninguna complicación para instalarlo ni nada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM1120 Microcadena clásica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM1120 Microcadena clásica
mortega
08/08/2013
España
mini cadena perfecta
El sonido impecable y el tamaño de la minicadena es adecuado y manejable. Todo lo que le pedía.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM1120 Microcadena clásica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM1120 Microcadena clásica
elmyr
30/12/2013
Suisse
Preis/Leistung hervorragend
Dieses Micro-Soundsystem verdient ein Lob in jeder Beziehung. Klein, benutzerfreundlich und ausgestattet mit den Features, die heute angesagt sind - kurz: Preis und Leistung stimmen überein. In seiner Klasse ein Spitzenprodukt.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem