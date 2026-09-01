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Descatalogado
MCM177/12
Sonido sorprendente con un elegante diseño
Diseñada específicamente para aquellos que aprecian lo último en tecnología y estilo, esta microcadena emana delicadeza y calidad. Con USB directo, puedes reproducir y controlar con el mando a distancia los archivos MP3/WMA del reproductor portátil y de los dispositivos de almacenamiento USB.
Reproducción de CD de MP3/WMA
USB directo
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.
Muchos relojes despertadores incorporan una variedad de opciones de alarma. Este radio reloj de Philips te despierta con la radio o con un zumbador convencional. El temporizador te permite programar el periodo de tiempo de escucha de música para que éste coincida con lo que tardas normalmente en quedarte dormido. No importa lo que busques en un reloj despertador: ya sea un zumbador que produzca un tono calmado o escuchar tu música favorita mientras te quedas dormido, este reloj despertador lo tiene todo.
La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
Opiniones