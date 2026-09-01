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Descatalogado

Microcadena Hi-Fi

MCM190/22

Disfruta la música de tus MP3-CD como te gusta

Compacta y con estilo, esta elegante microcadena con acabado en madera encierra un potente equipo. Combina un rendimiento excelente y funciones esenciales sin comprometer la estética. Siéntate y disfruta de la música como a ti te gusta.

Ver todos los beneficios

Disfruta la música de tus MP3-CD como te gusta

  • MP3

2x5W RMS /potencia musical de 2x10W/400W PMPO

Incredible Surround™ para una mejor experiencia acústica

Incredible Surround es una tecnología de audio de Philips que amplía enormemente el campo acústico para sumergirte en el sonido. Empleando una revolucionaria tecnología de cambio de fase electrónica, Incredible Surround mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de tal manera que amplía la distancia virtual entre los dos altavoces. Esta mayor amplitud mejora enormemente el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround permite disfrutar de un sonido totalmente envolvente, más profundo y amplio, sin utilizar altavoces adicionales.

10 horas de música en MP3-CD

10 horas de música en MP3-CD

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

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Opiniones

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