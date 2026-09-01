Incredible Surround™ para una mejor experiencia acústica

Incredible Surround es una tecnología de audio de Philips que amplía enormemente el campo acústico para sumergirte en el sonido. Empleando una revolucionaria tecnología de cambio de fase electrónica, Incredible Surround mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de tal manera que amplía la distancia virtual entre los dos altavoces. Esta mayor amplitud mejora enormemente el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround permite disfrutar de un sonido totalmente envolvente, más profundo y amplio, sin utilizar altavoces adicionales.