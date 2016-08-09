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Descatalogado

Microcadena

MCM2050/12

3.6

| (29) Reseñas

Sistema de sonido que se adapta a tu hogar

Disfruta de la buena música desde distintas fuentes. Escucha discos MP3-CD y la radio, o dispositivos portátiles a través de la conexión MP3 y el USB. Monta la microcadena MCM2050/12 de Philips en la pared o colócala sobre la mesa, se adapta a cualquier hogar.

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Obsesionados por el sonido

Sistema de sonido que se adapta a tu hogar

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Puerta frontal deslizante motorizada, que le da estilo y elegancia

Puerta frontal deslizante motorizada, que le da estilo y elegancia

La puerta frontal deslizante motorizada aporta aún más estilo al elegante diseño del sistema. Siempre que quieras cambiar la selección de música y, con tan sólo pulsar un botón, esta puerta para los CD moderna pero funcional se desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. Siéntate y disfruta del rendimiento acústico dinámico mientras ves el disco en reproducción por la ventana transparente.

Potencia de salida total de 20 W RMS

Potencia de salida total de 20 W RMS

El sistema tiene 20 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.6

de 4

29

Reseñas

09/08/2016

Italia

Italia

Comprador verificado

prodotto ottimale

Lettore CD dal design attuale con utilizzo semplice. Ottimo suono. Consigliato

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM2050 Sistema musicale micro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM2050 Sistema musicale micro

26/12/2015

Deutschland

Deutschland

gute Mini Stereoanlage

Wurde als Weihnachtsgeschenk bestellt. Tolles Gerät, was auch für eine 9 jährige schnell verständlich ist. Guter Klang und tolles Design.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM2050 Mini-Stereoanlage

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM2050 Mini-Stereoanlage

31/12/2014

Suisse

Suisse

Enchanté

Je suis enchanté par le peu de place qu'elle occupe, et pourtant une qualité de diffusion très bonne, fixé au mur vous l’oublierez presque.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM2050 Microchaîne

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM2050 Microchaîne

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