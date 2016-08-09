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Descatalogado
MCM2050/12
Sistema de sonido que se adapta a tu hogar
Disfruta de la buena música desde distintas fuentes. Escucha discos MP3-CD y la radio, o dispositivos portátiles a través de la conexión MP3 y el USB. Monta la microcadena MCM2050/12 de Philips en la pared o colócala sobre la mesa, se adapta a cualquier hogar.
Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.
La puerta frontal deslizante motorizada aporta aún más estilo al elegante diseño del sistema. Siempre que quieras cambiar la selección de música y, con tan sólo pulsar un botón, esta puerta para los CD moderna pero funcional se desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. Siéntate y disfruta del rendimiento acústico dinámico mientras ves el disco en reproducción por la ventana transparente.
El sistema tiene 20 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.
3.6
de 4
29
Reseñas
DV62
09/08/2016
Italia
Comprador verificado
prodotto ottimale
Lettore CD dal design attuale con utilizzo semplice. Ottimo suono. Consigliato
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM2050 Sistema musicale micro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM2050 Sistema musicale micro
jowe
26/12/2015
Deutschland
gute Mini Stereoanlage
Wurde als Weihnachtsgeschenk bestellt. Tolles Gerät, was auch für eine 9 jährige schnell verständlich ist. Guter Klang und tolles Design.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM2050 Mini-Stereoanlage
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM2050 Mini-Stereoanlage
Gaston
31/12/2014
Suisse
Enchanté
Je suis enchanté par le peu de place qu'elle occupe, et pourtant une qualité de diffusion très bonne, fixé au mur vous l’oublierez presque.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM2050 Microchaîne
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM2050 Microchaîne