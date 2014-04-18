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Descatalogado

Microcadena clásica

MCM207/12

4

| (8) Reseñas | 86% ha recomendado este producto

Obsesionados por el sonido

Da la bienvenida al sonido más espectacular con la microcadena clásica de Philips. Reproduce tu música portátil favorita en MP3 o WMA con el USB directo o la conexión MP3. Con su elegante diseño de altavoces acabados en madera, su aspecto es tan clásico que nunca se pasará de moda.

Ver todos los beneficios

Relájate con buena música

Obsesionados por el sonido

  • Cinta

Pletina de casete con parada automática

Pletina de casete con parada automática

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Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Conexión MP3 para reproducir música portátil

Conexión MP3 para reproducir música portátil

La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

8

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

2
1

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Über fünf Jahre gute Dienste Geleistet

Seit über 5! Jahren leistet dieses Mini Stereoanlage gute Arbeit. Sie spielt alle CD's immernoch problemlos ab, USB- und AUX- Schnittstelle funktionieren prächtig und sogar das oft benutzte Kassetten-Laufwerk ist wie neu. Für diese Anlage bietet sie sehr guten Ton und ist unglaublich benutzerfreundlich. Das sie fast Jeden Tag Radio, mind. 2 CD's, eine Kasette und USB-Sticks abspielt hätte ich ihr fast nicht zugetraut. Und seit neuesten ist auch das TV-gerät per AUX-Anschluss angeschlossen und es ist großartig.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

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09/02/2013

Deutschland

Deutschland

Das Gerät ist sehr gut

Tolles Ding! Nur leider spinnt der CD Player manchmal, aber das ist wohl normal. :D

Esta reseña se realizó para MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

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22/05/2019

España

España

Para mi es muy elegante,y un poquito caprichoso

Digo un poco caprichoso a la hora de reproducir cds,algunos saltan,pero para mi no es molesto,hay que buscar en internet el programa adecuado de grabacion,nada mas. Fue un regalazo de mi hermano y la verdad fue un acierto. Con cassette en la parte superior y su bandeja motorizada,y su sonido nitido,es un deleite para los oidos. Yo de los saltos,ni caso,porque la culpa no puede ser de la philips mcm207/12,sino de suciedad en los cds, arañazos,suciedad en la lente... Un saludo.

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Esta reseña se realizó para MCM207 Microcadena clásica

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