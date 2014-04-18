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Descatalogado
Obsesionados por el sonido
Da la bienvenida al sonido más espectacular con la microcadena clásica de Philips. Reproduce tu música portátil favorita en MP3 o WMA con el USB directo o la conexión MP3. Con su elegante diseño de altavoces acabados en madera, su aspecto es tan clásico que nunca se pasará de moda.
Cinta
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Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.
La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
4.0
de 4
8
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
LOKKOLK
18/04/2014
Deutschland
Über fünf Jahre gute Dienste Geleistet
Seit über 5! Jahren leistet dieses Mini Stereoanlage gute Arbeit. Sie spielt alle CD's immernoch problemlos ab, USB- und AUX- Schnittstelle funktionieren prächtig und sogar das oft benutzte Kassetten-Laufwerk ist wie neu. Für diese Anlage bietet sie sehr guten Ton und ist unglaublich benutzerfreundlich. Das sie fast Jeden Tag Radio, mind. 2 CD's, eine Kasette und USB-Sticks abspielt hätte ich ihr fast nicht zugetraut. Und seit neuesten ist auch das TV-gerät per AUX-Anschluss angeschlossen und es ist großartig.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
Sí, recomiendo este producto
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xDFreak
09/02/2013
Deutschland
Das Gerät ist sehr gut
Tolles Ding! Nur leider spinnt der CD Player manchmal, aber das ist wohl normal. :D
Esta reseña se realizó para MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
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Martinete78
22/05/2019
España
Para mi es muy elegante,y un poquito caprichoso
Digo un poco caprichoso a la hora de reproducir cds,algunos saltan,pero para mi no es molesto,hay que buscar en internet el programa adecuado de grabacion,nada mas. Fue un regalazo de mi hermano y la verdad fue un acierto. Con cassette en la parte superior y su bandeja motorizada,y su sonido nitido,es un deleite para los oidos. Yo de los saltos,ni caso,porque la culpa no puede ser de la philips mcm207/12,sino de suciedad en los cds, arañazos,suciedad en la lente... Un saludo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM207 Microcadena clásica
Sí, recomiendo este producto
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