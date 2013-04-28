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Descatalogado

Microcadena

MCM2150/12

3.6

| (14) Reseñas

Sonido potente y rico

Escucha tus temas favoritos en tu reproductor de música portátil con USB directo y entrada de audio. La microcadena de Philips también reproduce MP3-CD y CD-R/RW, y dispone de altavoces Bass Reflex para unos graves potentes y espectaculares.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Sonido potente y rico

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Máx. 70 W

Potencia de salida máxima de 70 W RMS

Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso

La puerta frontal deslizante motorizada aporta aún más estilo al elegante diseño del sistema. Siempre que quieras cambiar la selección de música y, con tan sólo pulsar un botón, esta puerta para los CD moderna pero funcional se desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. Siéntate y disfruta del rendimiento acústico dinámico mientras ves el disco en reproducción por la ventana transparente.

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 4

14

Reseñas

28/04/2013

España

España

Este producto posee unas características excelentes

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM2150 Microcadena

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM2150 Microcadena

07/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Great stereo love it

Best on the market thanks philips best features and sound

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM2150 Micro music system

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM2150 Micro music system

20/11/2014

United Kingdom

United Kingdom

Really nice sound

Excellent for my Bedroom, next to the TV. Very easy to setup, cool design and impressive sound. I mean, this little thing has alot of punch for its size! The dome tweeters really do theyr job, and the bass is nice and smooth but also powerful. Just like i want it. The USB direct its a must these days, works perfect. The display could have been more complex, and the RDS system is missing. But this are minor things.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM2150 Micro music system

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