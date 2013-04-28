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Descatalogado
MCM2150/12
Sonido potente y rico
Escucha tus temas favoritos en tu reproductor de música portátil con USB directo y entrada de audio. La microcadena de Philips también reproduce MP3-CD y CD-R/RW, y dispone de altavoces Bass Reflex para unos graves potentes y espectaculares.
CD, MP3-CD, USB, FM
Máx. 70 W
La puerta frontal deslizante motorizada aporta aún más estilo al elegante diseño del sistema. Siempre que quieras cambiar la selección de música y, con tan sólo pulsar un botón, esta puerta para los CD moderna pero funcional se desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. Siéntate y disfruta del rendimiento acústico dinámico mientras ves el disco en reproducción por la ventana transparente.
MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.
3.6
de 4
14
Reseñas
toguimar
28/04/2013
España
Este producto posee unas características excelentes
Este producto posee unas características excelentes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM2150 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
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djdan41
07/12/2014
United Kingdom
Great stereo love it
Best on the market thanks philips best features and sound
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM2150 Micro music system
Sí, recomiendo este producto
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AdyDorin
20/11/2014
United Kingdom
Really nice sound
Excellent for my Bedroom, next to the TV. Very easy to setup, cool design and impressive sound. I mean, this little thing has alot of punch for its size! The dome tweeters really do theyr job, and the bass is nice and smooth but also powerful. Just like i want it. The USB direct its a must these days, works perfect. The display could have been more complex, and the RDS system is missing. But this are minor things.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM2150 Micro music system
Sí, recomiendo este producto
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