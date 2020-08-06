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Descatalogado
MCM2350/12
Potencia para tus canciones
Escucha tus canciones favoritas de tu reproductor de música portátil con USB directo y entrada de audio, además de reproducción de CD de MP3 y CD-R/RW, en esta microcadena de Philips. La potencia de salida máxima de 70 W y los altavoces Bass Reflex se combinan para ofrecer un sonido potente y unos graves impactantes.
CD, MP3-CD, USB, FM
70 W
El control digital del sonido (DSC) te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Se puede elegir entre equilibrado, claro, potente, cálido y brillante. Todos estos modos emplean tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital del sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a la música al ajustar con precisión el balance de sonido hasta adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.
Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.
MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.
3.1
de 4
7
Reseñas
Petite caro
06/08/2020
France
Absolument pas déçu
Elle tient son rôle, cd, mp3, bluetooth, radio fm, Audio in, belle qualité de son
Ventajas
Qualité de son
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM2350 Microchaîne
Fecha de uso 2020-07-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM2350 Microchaîne
Fecha de uso 2020-07-06
vanmo
02/08/2017
België
Produit de qualite.
Exellent produit dommage qu'il n'y ai pas de mode d'emploi plus clair et que je n'arrive pas a télécharger.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM2350 Microchaîne
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM2350 Microchaîne
Ludawigo
29/01/2024
Deutschland
Mit gefällt das Produkt
Das Proudkt hat ein gutes Preis-Leistungs Verhältnis
Ventajas
Guter Klang, schöner Bass
Contras
Kein Bluetooth
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM2350 Mini Stereoanlage
Fecha de uso 2022-01-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM2350 Mini Stereoanlage
Fecha de uso 2022-01-29