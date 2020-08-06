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Descatalogado

Microcadena

MCM2350/12

3.1

| (7) Reseñas

Potencia para tus canciones

Escucha tus canciones favoritas de tu reproductor de música portátil con USB directo y entrada de audio, además de reproducción de CD de MP3 y CD-R/RW, en esta microcadena de Philips. La potencia de salida máxima de 70 W y los altavoces Bass Reflex se combinan para ofrecer un sonido potente y unos graves impactantes.

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Potencia para tus canciones

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 70 W

Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

El control digital del sonido (DSC) te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Se puede elegir entre equilibrado, claro, potente, cálido y brillante. Todos estos modos emplean tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital del sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a la música al ajustar con precisión el balance de sonido hasta adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

USB directo para reproducir fácilmente música en MP3

USB directo para reproducir fácilmente música en MP3

Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.1

de 4

7

Reseñas

3

06/08/2020

France

France

Absolument pas déçu

Elle tient son rôle, cd, mp3, bluetooth, radio fm, Audio in, belle qualité de son

Ventajas

Qualité de son

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM2350 Microchaîne

Fecha de uso 2020-07-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM2350 Microchaîne

Fecha de uso 2020-07-06

02/08/2017

België

België

Produit de qualite.

Exellent produit dommage qu'il n'y ai pas de mode d'emploi plus clair et que je n'arrive pas a télécharger.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM2350 Microchaîne

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM2350 Microchaîne

29/01/2024

Deutschland

Deutschland

Mit gefällt das Produkt

Das Proudkt hat ein gutes Preis-Leistungs Verhältnis

Ventajas

Guter Klang, schöner Bass

Contras

Kein Bluetooth

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM2350 Mini Stereoanlage

Fecha de uso 2022-01-29

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM2350 Mini Stereoanlage

Fecha de uso 2022-01-29

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