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Descatalogado
MCM277/12
Obsesionados por el sonido
Moderno y vanguardista, la innovación y el estilo únicos llaman tu atención. En ese caso, te gustará esta elegante microcadena de Philips, con un rendimiento acústico realmente dinámico y un elegante diseño con reproducción de CD de MP3/WMA y reproducción USB directa, que también podrás montar en la pared.
puede montarse en la pared
El sistema de música de Philips tiene 10 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.
La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.
Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
3.3
de 4
3
Reseñas
MCM277
30/01/2013
België
Bonne prestation d'écoute et de présentation ;-)
Je dispose de cette petite chaine hifi depuis un peu plus de 2 ans je suis très satisfait des caractéristiques et des qualités audio de l'appareil. En revanche depuis quelque temps déjà, au niveau du lecteur CD. Le support en plastique qui maintient le disque sur l'axe grace à 3 petites billes à ressort (façon pc portable) est fendu en son centre et les billes et ressorts ne sont plus maintenues. Le cd n'est donc plus déposé correctement et donc l'écoute de CD devient impossible. Pouvez-vous me dire si il est possible de se procurer ce genre de pièces. Merci,
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM277 Microchaîne élégante
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ogi17
04/09/2012
Suisse
me plait beaucoup
bonne qualité avec un bon design, le son pourrait etre un peu meilleure
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jehan
03/10/2016
France
Cette Micro Chaine est en panne au bout de 6 ans
Je suis un fidèle client de la marque mais aujourd’hui je suis déçu, le lecteur de Compact-disque ne sait plus lire les CD alors qu'il n'a que 6 ans de fonctionnement.
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