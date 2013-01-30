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Descatalogado

Elegante microcadena

MCM277/12

3.3

| (3) Reseñas

Obsesionados por el sonido

Moderno y vanguardista, la innovación y el estilo únicos llaman tu atención. En ese caso, te gustará esta elegante microcadena de Philips, con un rendimiento acústico realmente dinámico y un elegante diseño con reproducción de CD de MP3/WMA y reproducción USB directa, que también podrás montar en la pared.

Ver todos los beneficios

Sonido que se adapta a tu hogar

Obsesionados por el sonido

  • puede montarse en la pared

Potencia de salida total de 10 W RMS

Potencia de salida total de 10 W RMS

El sistema de música de Philips tiene 10 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 4

3

Reseñas

5
3
1

30/01/2013

België

België

Bonne prestation d'écoute et de présentation ;-)

Je dispose de cette petite chaine hifi depuis un peu plus de 2 ans je suis très satisfait des caractéristiques et des qualités audio de l'appareil. En revanche depuis quelque temps déjà, au niveau du lecteur CD. Le support en plastique qui maintient le disque sur l'axe grace à 3 petites billes à ressort (façon pc portable) est fendu en son centre et les billes et ressorts ne sont plus maintenues. Le cd n'est donc plus déposé correctement et donc l'écoute de CD devient impossible. Pouvez-vous me dire si il est possible de se procurer ce genre de pièces. Merci,

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM277 Microchaîne élégante

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04/09/2012

Suisse

Suisse

me plait beaucoup

bonne qualité avec un bon design, le son pourrait etre un peu meilleure

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM277 Microchaîne élégante

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03/10/2016

France

France

Cette Micro Chaine est en panne au bout de 6 ans

Je suis un fidèle client de la marque mais aujourd’hui je suis déçu, le lecteur de Compact-disque ne sait plus lire les CD alors qu'il n'a que 6 ans de fonctionnement.

Esta reseña se realizó para MCM277 Microchaîne élégante

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