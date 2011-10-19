Carrito de la compra

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Descatalogado
Obsesionados por el sonido
Disfruta de la música del iPhone/iPod con un sonido extraordinario con la microcadena Hi-Fi MCM280D de Philips. Con un diseño atractivo, también carga tu iPhone/iPod mientras reproduce música, copia los CD a formato MP3 y reproduce archivos de música MP3/WMA desde dispositivos portátiles mediante USB directo.
base para iPod/iPhone
El sistema tiene 60 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.
Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Kenyatta
19/10/2011
Nederland
Mooi en prachtig geluid
Bezit dit toestel nu al bijna een jaar en ben blij dat ik deze keus gemaakt heb. Het is heel mooi, gebruiksvriendelijk en belangrijkste een heel mooi warm geluid.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM280D Slank microgeluidssysteem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM280D Slank microgeluidssysteem