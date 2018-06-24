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Descatalogado
MCM302/12
Obsesionados por el sonido
Disfruta de un sonido excepcional con la minicadena de componentes de Philips. Reproduce tu música portátil favorita con la conexión USB directo o MP3. El control digital del sonido optimiza los ajustes del estilo musical. Atractivo diseño con altavoces de alta calidad.
50 W
Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.
El sistema de datos por radio (RDS) permite sintonizar emisoras de radio sin tener que recordar la frecuencia. En el modo estándar, esta función muestra el nombre de la emisora en lugar de la frecuencia de emisión, lo que facilita y agiliza la sintonización. RDS también permite que las emisoras envíen directamente a la pantalla de la radio mensajes de texto, como noticias o información sobre la emisora. De uso habitual en Europa, la emisora de radio envía el texto RDS en la misma frecuencia de emisión. Puede elegir entre la pantalla RDS básica (nombre de la emisora) o la suscripción a los servicios de texto adicionales.
El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.
3.9
de 4
8
Reseñas
hexi
24/06/2018
Deutschland
sehr empfehlenswert !
Besonders angenehm empfinde ich, dass das gerät beim beenden der einschlaffunktion nickt knackt und auch anschließend im standby-modus nicht brummt.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM302 Komponenten-Micro-Soundsystem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM302 Komponenten-Micro-Soundsystem
hemsy1
24/07/2012
United Kingdom
Good budget product with plenty of features.
Excellent value for the money. Only improvement I would make is a pair of good quality speakers. They are adequate with the extra bass switched on but I've put some better quality sony ones on it and boy what a difference. There is nothing wrong with the amp and the usb and mp3 connections are great features.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM302 Component micro sound system
Sí, recomiendo este producto
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ddb1
28/06/2012
Nederland
Geweldig ding
Het is echt een geweldig apparaat, jammer dat die niet in de winkel is. Je kunt er superveel op aansluiten, ik gebruik 'm ook als computer luidspreker. De radiokwaliteit is echt super, nooit zo'n geweldig geluid gehoord. Het apparaat heeft helemaal geen ruis. USB herkent die bijna altijd, maar helaas is er af en toe een rare volgorde van muziek en de ID-3 tags werken bijna nooit, ik heb zelf ooit bij alle liedjes de ID-3 tags verwijderd en opnieuw ingevuld, maar dat heeft niet gewerkt. Hij speelt ook alle cd's goed af, zonder problemen. Dus als er ooit een aantal krassen op zitten is het voor dit ding geen probleem. Wat ik niet snap, is dat er in het display meer dingen zijn 'ingebrand' dan dat er aan functies is, want er zit onder andere een iPod-dock icoon op, de teksten DVD, VCD, DivX en daarnaast het DTS en Dolby icoon. Ten slotte vind ik het jammer dat het standby-icoon zo fel brand, en je kunt niet de klok permanent aanzetten in standby, terwijl dat wel in de handleiding staat.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM302 Microgeluidssysteem met componentontwerp
Sí, recomiendo este producto
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