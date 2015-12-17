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Descatalogado
Sonido potente y rico
La moderna microcadena MCM3150 de Philips marca el ritmo con un sonido detallado y repleto de potentes graves gracias a la tecnología wOOx.
CD, MP3-CD, USB, FM
Emisor de graves, máx. 120 W
El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.
MP3 significa MPEG 1 Audio nivel -7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.
El sistema de datos por radio (RDS) permite sintonizar emisoras de radio sin tener que recordar la frecuencia. En el modo estándar, esta función muestra el nombre de la emisora en lugar de la frecuencia de emisión, lo que facilita y agiliza la sintonización. RDS también permite que las emisoras envíen directamente a la pantalla de la radio mensajes de texto, como noticias o información sobre la emisora. De uso habitual en Europa, la emisora de radio envía el texto RDS en la misma frecuencia de emisión. Puede elegir entre la pantalla RDS básica (nombre de la emisora) o la suscripción a los servicios de texto adicionales.
5.0
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
audinet
17/12/2015
France
Comprador verificado
Excellent
Je rechercher une micro chaine, celle-ci est excellente de par sa qualité sonore, son utilisation hyper simple, bref que tu bonheur.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM3150 Microchaîne
Sí, recomiendo este producto
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Ddlb
12/04/2015
France
Très bien
Super basses, très bon son, dommage qu'il n'y ait pas le bluetooth, c'est la seule chose qu'il manque à cette chaine
Sí, recomiendo este producto
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DinoCello
18/11/2014
Deutschland
Satte Bässe
Wir nutzen dieses Gerät seit 4 Monaten und sind rundum zufrieden. Die Bässe kommen für so kleine Boxen wirklich gut, sodass sich die Küche, (dort ist die Anlage aufgebaut) bereits als "Partyzone" entwickelt hat. Die Anschlussmöglichkeit von Handy oder Tablet ist natürlich top!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM3150 Mini Stereoanlage
Sí, recomiendo este producto
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