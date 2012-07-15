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Descatalogado
Obsesionados por el sonido
Disfruta de la música con la microcadena MCM700 Hi-Fi elegante y compacta que dispone de reproducción USB directo. Admira la unidad central con acabado de espejo mientras te deleitas con el sonido de alta calidad proporcionado por los modernos altavoces con acabado en madera.
MP3/WMA-CD
USB
La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.
El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.
4.0
de 4
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
eriamc
15/07/2012
Suisse
excellent
Excellent son. Puissant Design moderne. Très petit
Esta reseña se realizó para MCM700 Microchaîne hi-fi
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Tomtomtom
08/04/2014
France
Bon achat, joli design.
Bon son et bel objet. Le lecteur CD est un peu bruyant mais ça ne dérange pas l'écoute.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM700 Microchaîne hi-fi
Sí, recomiendo este producto
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yves59
15/07/2012
France
lecteur cd trop bruyant.
tres bonne chaine hifi,excellent son,mais dommage le lecteur cd est trop bruyant(sifflements) sinon bon achat.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM700 Microchaîne hi-fi
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