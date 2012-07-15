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Descatalogado

Microcadena Hi-Fi

MCM700/12

4

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Obsesionados por el sonido

Disfruta de la música con la microcadena MCM700 Hi-Fi elegante y compacta que dispone de reproducción USB directo. Admira la unidad central con acabado de espejo mientras te deleitas con el sonido de alta calidad proporcionado por los modernos altavoces con acabado en madera.

Ver todos los beneficios

Relájate con buena música

Obsesionados por el sonido

  • MP3/WMA-CD

  • USB

Elegantes altavoces acabados en madera

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

15/07/2012

Suisse

Suisse

excellent

Excellent son. Puissant Design moderne. Très petit

Esta reseña se realizó para MCM700 Microchaîne hi-fi

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08/04/2014

France

France

Bon achat, joli design.

Bon son et bel objet. Le lecteur CD est un peu bruyant mais ça ne dérange pas l'écoute.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM700 Microchaîne hi-fi

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15/07/2012

France

France

lecteur cd trop bruyant.

tres bonne chaine hifi,excellent son,mais dommage le lecteur cd est trop bruyant(sifflements) sinon bon achat.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM700 Microchaîne hi-fi

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