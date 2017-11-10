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Descatalogado
Obsesionados por el sonido
Sumérgete en un sonido de calidad extraordinaria con el sistema Hi-Fi con componentes de Philips con tweeters de cúpula de seda. Además, los elegantes altavoces de madera y la carcasa de aluminio mejoran la calidad del sonido, al mismo tiempo que garantizan la precisión y el control.
Tweeter con cúpula de seda
100 W
En el espectro acústico, las frecuencias altas y bajas son relativamente menos audibles para el oído humano, especialmente a bajo volumen. Al activar la función de volumen se amplifican los graves y agudos para que disfrutes de una percepción general del sonido más equilibrada.
La naturaleza proporciona los mejores materiales, y la madera es uno de ellos. La madera posee determinadas características acústicas que la hacen perfecta para su uso en equipos de sonido e instrumentos. Los instrumentos musicales de calidad, como los pianos y violines, están hechos de madera por la misma razón que estos altavoces están recubiertos de madera. Ahora podrás disfrutar de una experiencia de sonido viva y realista con estos altavoces.
El tweeter con cúpula de seda dispone de un diafragma de seda, un material de mayor calidad que los materiales utilizados en altavoces convencionales. El material de seda utilizado en el diafragma tiene unas propiedades superiores de amortiguación del sonido y su textura suave garantiza una aparición mínima de fallos acústicos. Como resultado, el sonido producido por el tweeter con cúpula de seda es suave, cálido y dispone de un amplio rango.
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4.7
de 4
11
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Geoclever
10/11/2017
España
Heritage Funcional Compacto y calidez en el sonido
Equipo compacto de aluminio, calidez en el sonido, elegante y cajas de palo de rosa con twitter de ceda sencillamente impecable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
Sí, recomiendo este producto
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DAVID79
17/12/2013
España
EXCELENTE
EXCELENTE SONIDO Y FACIL USO, ESPACIO REDUCIDO, SIMPLEMENTE GENIAL.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
Sí, recomiendo este producto
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RGZL
21/07/2013
Nederland
heel erg goed, precies zoals we gehoopt hadden.
wij hadden wensen en dit product "ons Philips Audio Hifisysteem "sluit naadloos aan bij deze wensen. Prima product, erg goed van geluid en een aanwinst in onze huiskamer ook wat vorm betreft. Echt een design artikel op allerlei fronten.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp
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