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Descatalogado

Heritage AudioSistema Hi-Fi con componentes

MCM772/12

4.7

| (11) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Obsesionados por el sonido

Sumérgete en un sonido de calidad extraordinaria con el sistema Hi-Fi con componentes de Philips con tweeters de cúpula de seda. Además, los elegantes altavoces de madera y la carcasa de aluminio mejoran la calidad del sonido, al mismo tiempo que garantizan la precisión y el control.

Ver todos los beneficios

Disfruta de música de alta fidelidad

Obsesionados por el sonido

  • Tweeter con cúpula de seda

  • 100 W

Volumen para la mejora de graves y agudos

En el espectro acústico, las frecuencias altas y bajas son relativamente menos audibles para el oído humano, especialmente a bajo volumen. Al activar la función de volumen se amplifican los graves y agudos para que disfrutes de una percepción general del sonido más equilibrada.

Altavoces de madera para un sonido excelente y natural

Altavoces de madera para un sonido excelente y natural

La naturaleza proporciona los mejores materiales, y la madera es uno de ellos. La madera posee determinadas características acústicas que la hacen perfecta para su uso en equipos de sonido e instrumentos. Los instrumentos musicales de calidad, como los pianos y violines, están hechos de madera por la misma razón que estos altavoces están recubiertos de madera. Ahora podrás disfrutar de una experiencia de sonido viva y realista con estos altavoces.

Tweeter con cúpula de seda para un sonido nítido

Tweeter con cúpula de seda para un sonido nítido

El tweeter con cúpula de seda dispone de un diafragma de seda, un material de mayor calidad que los materiales utilizados en altavoces convencionales. El material de seda utilizado en el diafragma tiene unas propiedades superiores de amortiguación del sonido y su textura suave garantiza una aparición mínima de fallos acústicos. Como resultado, el sonido producido por el tweeter con cúpula de seda es suave, cálido y dispone de un amplio rango.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

11

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

10/11/2017

España

España

Heritage Funcional Compacto y calidez en el sonido

Equipo compacto de aluminio, calidez en el sonido, elegante y cajas de palo de rosa con twitter de ceda sencillamente impecable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

17/12/2013

España

España

EXCELENTE

EXCELENTE SONIDO Y FACIL USO, ESPACIO REDUCIDO, SIMPLEMENTE GENIAL.

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Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

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21/07/2013

Nederland

Nederland

heel erg goed, precies zoals we gehoopt hadden.

wij hadden wensen en dit product "ons Philips Audio Hifisysteem "sluit naadloos aan bij deze wensen. Prima product, erg goed van geluid en een aanwinst in onze huiskamer ook wat vorm betreft. Echt een design artikel op allerlei fronten.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp

Sí, recomiendo este producto

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