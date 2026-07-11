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Descatalogado
8 herramientas
Cuchillas autoafilables de acero
Hasta 60 min de autonomía
Accesorios enjuagables
Las cuchillas autoafilables de acero de este recortador para la cara y el cuerpo están reforzadas con hierro y templadas para ofrecer la máxima resistencia. El resultado es que las cuchillas permanecen tan afiladas como el primer día. No se oxidan ni necesitan lubricante.
Este recortador todo en uno recorta y da forma cómodamente al pelo de la cara y el cabello.
Disfruta de un corte suave y uniforme incluso con el vello más grueso. Las precisas cuchillas de acero del barbero y recortador corporal consiguen líneas limpias y rectas para obtener un acabado perfecto.
Premios
4.2
de 4
706
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Albinutza23
11/07/2026
España
Comprador verificado
Muy buen producto
Muy contento con la compra, la batería dura mucho y muy fiable.
Ventajas
Muy buen producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3945/15 Recortador 9 en 1
Date of Use 2026-05-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3945/15 Recortador 9 en 1
Date of Use 2026-05-25
CremaCulé
07/03/2026
España
Comprador verificado
Simple y con grandes resultados!
Sinceramente era lo que venía buscando desde hace mucho, pensé que por ser sencilla o con pocos accesorios iba a dar malos resultados pero al final me sorprendió muchísimo, diferentes niveles de corte y además un cortador de pelos de nariz, una bolsa y su cargador, me encantó, 100% recomendable.
Ventajas
100%
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Recortador 7 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Recortador 7 en 1
Jacoomartin
25/10/2025
España
Recomendable
Más potencia que las convencionales del mismo precio!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 Recortador 8 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 Recortador 8 en 1
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.