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  • Una herramienta, el estilo completo
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All-in-One TrimmerSeries 5000

MG5920/15

4.4
| (1779) Reseñas | 90% ha recomendado este producto
Una herramienta, el estilo completo
Crea tu look personal con este versátil recortador, que incluye 10 herramientas de calidad para cara, cabeza y cuerpo. Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable se mantienen afiladas como el primer día sin necesidad de lubricación para lograr un corte preciso.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Para la cara, el pelo y el cuerpo

Una herramienta, el estilo completo

  • 10 en 1: cara, cabeza y cuerpo

  • Cuchillas autoafilables de acero

  • Tecnología BeardSense

Todo en uno para la cara, la cabeza y el cuerpo

Este recortador todo en uno ofrece 10 herramientas para todas tus necesidades de afeitado. Recorta y perfila cómodamente el vello facial, recorta el pelo y arregla el vello corporal.

Consigue un recorte uniforme y bordes marcados

El recortador y su conjunto de peines-guía ofrecen 11 posiciones de longitud de 0,5 a 16 mm en pasos precisos de 1 mm para crear estilos de barba de varias longitudes. El diseño estrecho del recortador de precisión facilita la creación de bordes marcados y detalles finos. Limpia las mejillas, la barbilla y el cuello con el recortador metálico para completar tu look.

Recorta el pelo de ahí abajo

Recorta eficazmente el vello corporal con el peine-guía de fácil montaje.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

1779

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

12/06/2026

España

España

Sigue funcionando como el primer día

Llevo dos años usando la Philips MG7930/15 y sigue funcionando de maravilla. La batería mantiene una buena autonomía y el rendimiento sigue siendo excelente. Es una máquina muy versátil, con buenos accesorios y una calidad que demuestra estar hecha para durar. Sin duda, una compra muy recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000

Date of Use 2025-02-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000

Date of Use 2025-02-24

29/05/2026

España

España

Comprador verificado

Perfecta

Perfecta, muy util. La batería dura semanas, usandola 3 veces en semana

Ventajas

BATERÍA

Contras

NO TIENE UN ESTUCHE PARA TRANSPORTE, SOLO UNA BOLSITA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

22/05/2026

España

España

Comprador verificado

Gran producto

Buen producto que no necesita lubricación, con material de primera calidad y una gran batería

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Basado en un recorte del vello facial de 2,3 veces a la semana en sesiones de unos 11,5 minutos.