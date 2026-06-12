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10 en 1: cara, cabeza y cuerpo
Cuchillas autoafilables de acero
Tecnología BeardSense
Este recortador todo en uno ofrece 10 herramientas para todas tus necesidades de afeitado. Recorta y perfila cómodamente el vello facial, recorta el pelo y arregla el vello corporal.
El recortador y su conjunto de peines-guía ofrecen 11 posiciones de longitud de 0,5 a 16 mm en pasos precisos de 1 mm para crear estilos de barba de varias longitudes. El diseño estrecho del recortador de precisión facilita la creación de bordes marcados y detalles finos. Limpia las mejillas, la barbilla y el cuello con el recortador metálico para completar tu look.
Recorta eficazmente el vello corporal con el peine-guía de fácil montaje.
4.4
de 4
1779
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
3riic_7
12/06/2026
España
Sigue funcionando como el primer día
Llevo dos años usando la Philips MG7930/15 y sigue funcionando de maravilla. La batería mantiene una buena autonomía y el rendimiento sigue siendo excelente. Es una máquina muy versátil, con buenos accesorios y una calidad que demuestra estar hecha para durar. Sin duda, una compra muy recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000
Date of Use 2025-02-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000
Date of Use 2025-02-24
29/05/2026
España
Comprador verificado
Perfecta
Perfecta, muy util. La batería dura semanas, usandola 3 veces en semana
Ventajas
BATERÍA
Contras
NO TIENE UN ESTUCHE PARA TRANSPORTE, SOLO UNA BOLSITA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
JRCP
22/05/2026
España
Comprador verificado
Gran producto
Buen producto que no necesita lubricación, con material de primera calidad y una gran batería
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Basado en un recorte del vello facial de 2,3 veces a la semana en sesiones de unos 11,5 minutos.