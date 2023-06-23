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CARA: moldeadores/sets arreglo personal
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All-in-One Trimmer Series 5000
Asistencia
MG5920/15
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Declaración de conformidad de Reino Unido - English (US)
Instrucciones de uso
Todas (14)
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
¿Cómo debo recortar la barba con mi producto Philips?
All-in-One TrimmerPeine-guía ajustable para el pelo de 9-13 mm
All-in-One TrimmerPeine-guía para barba de 2 días de 2 mm
All-in-One TrimmerPeine-guía ajustable para el pelo de 16-20 mm
All-in-One-TrimmerPeine-guía ajustable para el pelo de 3-7 mm
All-in-One TrimmerPeine-guía para barba de 2 días de 1 mm
All-in-One TrimmerPeine-guía para el cuerpo de 3 mm
All-in-One TrimmerPeine-guía para el cuerpo de 5 mm
Cable USB
All-in-One-Trimmer& MultigroomPeine-guía de 9 mm
Beardtrimmer series 5000Accesorio recortador de precisión
Unidad de corte
All-in-One-Trimmer/MultigroomRecortador para nariz y orejas
All-in-One_Trimmer& MultigroomPeine-guía de 16 mm
Adaptador de pared USB HQ87
ShaversCepillo de limpieza
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
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