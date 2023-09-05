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  • Una herramienta, el estilo completo
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All-in-One Trimmer 5000 SeriesRecortador 11 en 1

MG5923/15

4.2
| (692) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
Una herramienta, el estilo completo
Nuestro recortador todo en uno cuenta con 11 herramientas de calidad diseñadas para cara, cabeza y cuerpo, incluidas cuchillas autoafilables que permanecen afiladas como el primer día sin necesidad de aceite para garantizar un rendimiento duradero.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Para la cara, el pelo y el cuerpo

Una herramienta, el estilo completo

  • 11 en 1: cara, cabeza y cuerpo

  • Cuchillas autoafilables de acero

  • Tecnología BeardSense

11 herramientas para tus necesidades de arreglo personal

11 herramientas para tus necesidades de arreglo personal

Nuestro recortador incluye 11 herramientas para que recortar y dar forma al vello facial y corporal, cortar el pelo y cubrir tus necesidades de arreglo personal.

Máxima precisión con un rendimiento duradero

Máxima precisión con un rendimiento duradero

Las cuchillas autoafilables de acero ofrecen una mayor resistencia para obtener la máxima precisión al recortar, manteniéndose tan afiladas como el primer día sin necesidad de utilizar aceite para cuchillas.

Recorte potente incluso en las barbas más exigentes

Recorte potente incluso en las barbas más exigentes

La tecnología BeardSense del recortador escanea la densidad de la barba 125 veces por segundo para aumentar la potencia en las zonas más densas, lo que te brinda la potencia idónea para obtener los mejores resultados.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

692

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

05/09/2023

España

España

Comprador verificado

Muy util, buen precio y calidad

Lo compre porque me he dejado barba y mecesitaba algo para arreglarla, esta maquina es muy util, trae mas de lo que necesito, pues no utilizo todos los accesorios, pero los que uso van muy bien.

Ventajas

Manejo, variedad de utilidades, precio.

Contras

No se puede usar con ella enchufada a la corriente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1

07/12/2022

España

España

Comprador verificado

He comprado diferentes cortapelos de varias marcas

Todos me han defraudado, hasta que compre hace 2 años un de PHILIPS que ha funcionado y sigue funcionando. Lo uso conmigo y con mis mascotas. Perfecto, lo recomiendo.

Ventajas

Cómodo, autonomía suficiente, poco peso, sin cable.

Contras

Tiempo de carga muy largo pero compensa comparando con otros pues la batería dura lo que dice..

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 Cara y cabello 9 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 Cara y cabello 9 en 1

23/01/2022

España

España

Comprador verificado

El producto es muy completo

Mi calificación es porque lo completo que es por todos los accesoriosque trae, se lo recomendaria a todos. Yo estoy muy contento, sin duda un buen producto.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/18 Cara y cabello 9 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/18 Cara y cabello 9 en 1

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Basado en un recorte del vello facial de 2,3 veces a la semana en sesiones de unos 11,5 minutos.

  2. La opción de carga rápida proporciona energía suficiente para una sesión de corte

  3. Al registrarte en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra