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Descatalogado
16 herramientas
Cuchillas metálicas autoafilables
Hasta 120 min de autonomía
Impermeable
Las cuchillas autoafilables de acero de este recortador para la cara y el cuerpo están reforzadas con hierro y templadas para ofrecer la máxima resistencia. El resultado es que las cuchillas permanecen tan afiladas como el primer día. No se oxidan ni necesitan lubricante.
El recortador de pelo todo en uno Philips Multigroom 7000 incluye 16 accesorios para ofrecer una solución de afeitado corporal completo.
Crea líneas rectas y limpias y recorta uniformemente el pelo más grueso gracias a las precisas cuchillas de acero del recortador para cuerpo y barba. Estas cuchillas no corrosivas no se oxidan y se afilan automáticamente para durar más.
4.4
de 4
1779
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
3riic_7
12/06/2026
España
Sigue funcionando como el primer día
Llevo dos años usando la Philips MG7930/15 y sigue funcionando de maravilla. La batería mantiene una buena autonomía y el rendimiento sigue siendo excelente. Es una máquina muy versátil, con buenos accesorios y una calidad que demuestra estar hecha para durar. Sin duda, una compra muy recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000
Date of Use 2025-02-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000
Date of Use 2025-02-24
29/05/2026
España
Comprador verificado
Perfecta
Perfecta, muy util. La batería dura semanas, usandola 3 veces en semana
Ventajas
BATERÍA
Contras
NO TIENE UN ESTUCHE PARA TRANSPORTE, SOLO UNA BOLSITA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
JRCP
22/05/2026
España
Comprador verificado
Gran producto
Buen producto que no necesita lubricación, con material de primera calidad y una gran batería
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.