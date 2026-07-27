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  • El doble de comidas, un 45 % menos de espacio
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serie 4000Airfryer de doble cesta apilada

NA460/00

El doble de comidas, un 45 % menos de espacio
Nuestra Airfryer con doble cesta apilada prepara dos comidas completas de una vez, a la vez que te ahorra espacio. Y lo que es mejor, las comidas siempre están crujientes y tiernas gracias a la tecnología RapidAir vertical.
Ver todos los beneficios

Ambos platos quedaron perfectamente cocinados y listos juntos

El doble de comidas, un 45 % menos de espacio

  • Ocupa un 45 % menos de espacio

  • 2 cestas apiladas, el doble de comidas

  • Cocción crujiente y uniforme con la tecnología RapidAir

  • Prepara 2 platos que estén listos al mismo tiempo

El diseño apilado ocupa la mitad de espacio en la encimera

El diseño apilado ocupa la mitad de espacio en la encimera

Nuestra compacta Airfryer de doble apilado hace que preparar comidas deliciosas sea pan comido y ahorra un 45 % de espacio en la encimera.*

2 cestas apiladas, el doble de capacidad

2 cestas apiladas, el doble de capacidad

Airfryer extragrande de 10 litros con dos cestas apiladas de 5 litros. Nuestra Airfryer de tamaño familiar admite fácilmente hasta 1,4 kg de patatas fritas, 2 kg de verduras o 24 muslos de pollo. También cabe fácilmente un pollo entero de 1,2 kg en cada cesta de 5 l.

Cocinado crujiente y uniforme con hasta un 90 % menos de grasa**

Cocinado crujiente y uniforme con hasta un 90 % menos de grasa**

Disfruta de comidas perfectamente crujientes y tiernas gracias a la tecnología RapidAir vertical. El aire caliente de la parte superior circula alrededor de los alimentos para garantizar que las comidas se cocinen de forma uniforme en todo momento.

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Avisos legales

  1. En comparación con otras Philips Airfryer

  2. En comparación con patatas fritas caseras cocinadas en una freidora de aceite normal

  3. Medición interna de laboratorio; NA46x con salmón y pechuga de pollo frente a un horno de clase A; los resultados pueden variar según la receta