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Descatalogado

Auriculares con reducción de ruido

NC1/00

3.8

| (13) Reseñas | 82% ha recomendado este producto

Disfruta de un sonido de máxima calidad

Fidelio NC1: Una reducción del ruido superior. Lo único que percibirás será un sonido de alta fidelidad impecable y sin ruido. La capacidad de plegado compacto, sus materiales de alta calidad y ergonomía lo convierten en el auricular perfecto para vuelos de larga distancia o trayectos diarios al trabajo.

Ver todos los beneficios

Disfruta de un sonido de máxima calidad

  • Audio de alta resolución

  • De diadema

  • Almohadillas con efecto memoria

  • Plegado compacto

Solución de alimentación inteligente que te mantiene conectado a tu música

A diferencia de la mayoría los auriculares con reducción de ruido, los Fidelio NC-1 siguen funcionando con o sin batería para ofrecer de forma continua el audio de alta fidelidad superior de Fidelio en cualquier entorno. Si la batería se agota, solo tienes que apagar la reducción de ruido y continuar con tu viaje sonoro.

Controladores de neodimio de 40 mm optimizados para un sonido de alta fidelidad

Controladores de neodimio de 40 mm optimizados para un sonido de alta fidelidad

Cada controlador de altavoz se selecciona, ajusta y prueba cuidadosamente antes de emparejarlo para garantizar el sonido natural más equilibrado. Los controladores de 40 mm utilizan imanes de neodimio de alta potencia para ofrecer verdadero sonido de alta definición con una amplia gama dinámica, incluso con los detalles más imperceptibles.

Cero interferencias para garantizar que disfrutas sin interrupciones

Es posible que escuches un pequeño zumbido, un sonido electrónico, cuando te pongas los auriculares con reducción de ruido y no reproduzcas música. Sin embargo, nuestra tecnología de reducción de ruido de Fidelio minimiza enormemente los zumbidos para garantizar que tu experiencia sonora no se interrumpa con ningún ruido innecesario.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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3.8

de 4

13

Reseñas

82%

ha recomendado este producto

05/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

Amazing overall quality!

Optimum clear and pure sound, wonderful noise canceling in a noisy office and even in the airplane, very good touch and fits very well on ears. Battery life beyond expectations.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para NC1 Noise-Cancelling Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para NC1 Noise-Cancelling Headphones

30/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Superb headphones

Light, very comfortable on-ear headphones. The built-in USB-charged battery lasts for a very long time, and the noise-cancelling is brilliant. They can be used just to cancel noise - you don't have to have them plugged into a sound source, and they can be used to listen to a source even if the battery does run out on you (though the sound quality isn't as good without the noiser cancelling). They fold pretty well, and the carry case is good, but a bit bulky.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para NC1 Noise-Cancelling Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para NC1 Noise-Cancelling Headphones

17/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

Search is over

Best travelling headphones available. Best sound, comfort, noise cancelling, carry case, beautifully made and best value.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para NC1 Noise-Cancelling Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para NC1 Noise-Cancelling Headphones

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