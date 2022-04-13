Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
CARA: moldeadores/sets arreglo personal
Todas las series
Nose trimmer series 3000 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas
Descatalogado
Asistencia
NT3160/10
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Instrucciones de uso
Declaración de conformidad de la UE
Todas (6)
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Dónde se encuentra el número de modelo o serie de mi afeitadora o cortapelos Philips?
¿Cómo se utiliza el recortador para nariz Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi recortador para nariz de Philips?
ShaversCepillo de limpieza
Mi recortador para nariz Philips no funciona
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Localizador de servicio técnico
Lleva el producto a un centro de servicio para su reparación o sustitución
Ver garantías del producto
Consulta los términos de garantía de tu producto Philips
Iniciar un cambio de producto
Solicita un producto de sustitución bajo la garantía de Philips
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.