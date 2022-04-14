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Nose trimmer series 5000Recortador de precisión para nariz, orejas y cejas

NT5650/16

3.8
| (164) Reseñas
Máxima comodidad sin tirones
El recortador para nariz de la serie 5000 de Philips recorta cómodamente el vello de la nariz, las orejas, las cejas y los detalles. La nueva tecnología PrecisionTrim y el sistema de protección se han diseñado para proporcionar un recorte sencillo y eficaz sin tirones.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Recorta el vello de nariz, orejas, detalles y cejas con comodidad

Máxima comodidad sin tirones

  • 5 peines-guía fácil montaje (2, 3, 5 y 7 mm)

  • Afeitadora con seguimiento de contornos 2D

  • 61 min de uso sin cable / 1 h de carga

  • Accesorio para alcanzar la espalda

  • Hasta 5 años de garantía

Recorta el vello de nariz, orejas, detalles y cejas con comodidad

Recorta el vello de nariz, orejas, detalles y cejas con comodidad

Elimina fácilmente el vello no deseado de la nariz y las orejas de forma eficaz. Asegúrate de tener las fosas nasales limpias antes de su uso, introduce con cuidado el recortador dentro de la nariz no más de 0,5 cm y haz círculos lentamente. Al recortar el vello de las orejas, asegúrate de que no haya cera. Para el vello de cejas, introduce uno de los dos peines-guía (3 y 5 mm) en las ranuras y recorta con una ligera presión moviendo en dirección contraria a la del crecimiento del vello para recortar la ceja de forma uniforme a la longitud deseada. Para recorte de precisión, utilízalo con o sin el peine-guía de precisión incluido. Ajuste el ángulo para recortar, dar forma y definir los bordes de la barba o la perilla con el cabezal perfilador de precisión.

Recorte fácil y eficaz sin cortes ni rasguños

Recorte fácil y eficaz sin cortes ni rasguños

Un recortador para nariz, orejas y cejas diseñado para ofrecer seguridad y comodidad. El sistema de protección cubre las cuchillas para garantizar que no entren en contacto directo con la piel. También se ha diseñado para minimizar el vello que se pasa por alto y los tirones.

Recorte sin esfuerzo desde cualquier ángulo

Recorte sin esfuerzo desde cualquier ángulo

Nuestro innovador recortador de precisión de doble cara corta rápidamente y sin esfuerzo desde cualquier ángulo y en cualquier dirección.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

164

Reseñas

14/04/2022

España

España

Comprador verificado

Buena calidad

Es muy cómoda de usar. La pila dura bastante tiempo.

Ventajas

Calidad

Contras

Falta un estuche o bolsa de transporte

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Recortador de precisión para nariz, orejas y cejas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Recortador de precisión para nariz, orejas y cejas

13/04/2021

España

España

Práctico fácil y en unos minutos estas perfecto

Me ha encantado utilizar durante estos meses este recortador de vello. Es muy fácil de usar, no te cortas y en tan sólo unos minutos estás perfecto!

Ventajas

Sencillez de uso

Contras

Estar pendiente de la pila y quedarte sin batería

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Recortador de precisión para nariz, orejas y cejas

Sí, recomiendo este producto

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31/07/2020

España

España

Mi gusta mucho

Realmente me gusta este producto, bien corto, pequeño, cómodo. Se lo recomiendo a todos.

Ventajas

Comodo , pequeño

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Recortador de precisión para nariz, orejas y cejas

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. La garantía ofrece una cobertura de hasta 5 años, incluida una garantía global estándar de 2 años, con 3 años extra disponibles tras registrar el dispositivo en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.

  2. Solo se aplica a los modelos de las series 5000, 7000 y 9000. Disponible para el mercado global, excepto en EE. UU., Canadá y China.