Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
NT5650/16
5 peines-guía fácil montaje (2, 3, 5 y 7 mm)
Afeitadora con seguimiento de contornos 2D
61 min de uso sin cable / 1 h de carga
Accesorio para alcanzar la espalda
Hasta 5 años de garantía
Elimina fácilmente el vello no deseado de la nariz y las orejas de forma eficaz. Asegúrate de tener las fosas nasales limpias antes de su uso, introduce con cuidado el recortador dentro de la nariz no más de 0,5 cm y haz círculos lentamente. Al recortar el vello de las orejas, asegúrate de que no haya cera. Para el vello de cejas, introduce uno de los dos peines-guía (3 y 5 mm) en las ranuras y recorta con una ligera presión moviendo en dirección contraria a la del crecimiento del vello para recortar la ceja de forma uniforme a la longitud deseada. Para recorte de precisión, utilízalo con o sin el peine-guía de precisión incluido. Ajuste el ángulo para recortar, dar forma y definir los bordes de la barba o la perilla con el cabezal perfilador de precisión.
Un recortador para nariz, orejas y cejas diseñado para ofrecer seguridad y comodidad. El sistema de protección cubre las cuchillas para garantizar que no entren en contacto directo con la piel. También se ha diseñado para minimizar el vello que se pasa por alto y los tirones.
Nuestro innovador recortador de precisión de doble cara corta rápidamente y sin esfuerzo desde cualquier ángulo y en cualquier dirección.
3.8
de 4
164
Reseñas
Tocayo
14/04/2022
España
Comprador verificado
Buena calidad
Es muy cómoda de usar. La pila dura bastante tiempo.
Ventajas
Calidad
Contras
Falta un estuche o bolsa de transporte
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Recortador de precisión para nariz, orejas y cejas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Recortador de precisión para nariz, orejas y cejas
Fifiño98
13/04/2021
España
Parte de la promoción
Práctico fácil y en unos minutos estas perfecto
Me ha encantado utilizar durante estos meses este recortador de vello. Es muy fácil de usar, no te cortas y en tan sólo unos minutos estás perfecto!
Ventajas
Sencillez de uso
Contras
Estar pendiente de la pila y quedarte sin batería
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Recortador de precisión para nariz, orejas y cejas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Recortador de precisión para nariz, orejas y cejas
Alinucia90
31/07/2020
España
Parte de la promoción
Mi gusta mucho
Realmente me gusta este producto, bien corto, pequeño, cómodo. Se lo recomiendo a todos.
Ventajas
Comodo , pequeño
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Recortador de precisión para nariz, orejas y cejas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Recortador de precisión para nariz, orejas y cejas
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
La garantía ofrece una cobertura de hasta 5 años, incluida una garantía global estándar de 2 años, con 3 años extra disponibles tras registrar el dispositivo en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.
Solo se aplica a los modelos de las series 5000, 7000 y 9000. Disponible para el mercado global, excepto en EE. UU., Canadá y China.