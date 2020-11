Recorta el vello de nariz, orejas, detalles y cejas con comodidad

Elimina fácilmente el vello no deseado de la nariz y las orejas de forma eficaz. Asegúrate de tener las fosas nasales limpias antes de su uso, introduce con cuidado el recortador dentro de la nariz no más de 0,5 cm y haz círculos lentamente. Al recortar el vello de las orejas, asegúrate de que no haya cera. Para el vello de cejas, introduce uno de los dos peines-guía (3 y 5 mm) en las ranuras y recorta con una ligera presión moviendo en dirección contraria a la del crecimiento del vello para recortar la ceja de forma uniforme a la longitud deseada. Para recorte de precisión, utilízalo con o sin el peine-guía de precisión incluido. Ajuste el ángulo para recortar, dar forma y definir los bordes de la barba o la perilla con el cabezal perfilador de precisión.