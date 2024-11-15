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Descatalogado

Philips NorelcoRecortador para nariz, orejas y cejas

NT9110/60

4.1
| (296) Reseñas | 84% ha recomendado este producto
Seguro, rápido y fácil
El recortador para nariz, orejas y cejas NT9110/60 de Philips utiliza un potente micro recortador de precisión para un resultado seguro, rápido y fácil
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Recortador para nariz, orejas y cejas

Seguro, rápido y fácil

  • Delicada

Ángulo perfecto para un óptimo alcance y una comodidad máxima

Ángulo perfecto para un óptimo alcance y una comodidad máxima

Tacto suave para un control máximo

Tacto suave para un control máximo

La empuñadura de goma suave facilita una sujeción óptima incluso cuando está húmeda para un mayor control del aparato.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.1

de 4

296

Reseñas

84%

ha recomendado este producto

15/11/2024

España

España

recomendable

Llevo con el aparato mucho tiempo pero se me ha roto el accesorio que trae para recortar las cejas. ¿Dónde lo puedo conseguir? Gracias

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 recortador de nariz resistente al agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 recortador de nariz resistente al agua

01/04/2015

España

España

Tras 2 años de uso

Pues si, llevo con este aparatito más de dos años de uso. Ni un solo problema durante todo este tiempo. Ha cumplido y sigue cumpliendo su misión sin tirones ni enganches. Los materiales con los cuales está construido son muy buenos, se nota la buena calidad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 recortador de nariz resistente al agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 recortador de nariz resistente al agua

23/12/2013

España

España

Era lo que buscaba

era un producto que había estado buscando desde hace tiempo, y que otros que había visto no me convencían ni por diseño, ni por rendimiento

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 recortador de nariz resistente al agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 recortador de nariz resistente al agua

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